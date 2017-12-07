Канал «Кря продакшн», который наполняет своими мыслями известный комментатор Василий Уткин, не оставляет тему олимпийского скандала: «Очень популярный аргумент: российские спортсмены по факту госслужащие. Они получают зарплату, их кормят, возят, их где-то проживают, поэтому их не нужно так пафосно защищать, как скажут им, так пусть и поступают. Соображение: в основном у профессионального спортсмена в России не особенно есть выбор. Спортсмену все начальство даже без формальностей назначили. Краудфандинг прекрасное слово и очень правильное. В мире, где есть частный бизнес. Частного бизнеса в России нет даже в объеме посадить картошку. Не говоря уж о том, чтобы содержать спорт, интересоваться рекламными возможностями, который он предоставляет, использовать его как социальный лифт и так далее. Мы с вами для чего работаем? Ну, в основном семью кормить. По требованию работодателя вы семью оставите? Риторический вопрос. Если да - дальше можно не читать. Другая сторона договора - она выполнила свои обязательства, да? По организации подготовки, юридической поддержки и так далее? Ну, по уму, так если уж отталкиваться от сущности договорных отношений, та сторона, государственная, попала на неустойку. Я бы с удовольствием скинулся на поездку наших спортсменов на Олимпиаду. И на билет, и на все. Мерседеса в подарок у меня нет. У меня и своего нет. Я могу ручаться только за ладони для аплодисментов, ранние подъемы к телевизору и готов встретить в аэропорту потом. И обнять благодарно, если против не будут».

Канал «Сплетни и спорт» пишет о том, что главной пострадавшей из-за решения МОК о допуске спортсменов из России в нейтральном статусе становится компания ZASPORT, которая шьет форму для олимпийцев. Мало того, что она должна будет заплатить деньги по договору Олимпийскому комитету России, так еще и не дополучит прибыль из-за того, что болельщики не будут покупать одежду. Нет сомнений, впрочем, что как пострадавшая по политическим мотивам, помощь от государства компания все-таки получит. А вот Михаил Куснирович, который шил форму 15 предыдущих лет, описывается каналом подробно: «Он поставил открытие катка у ГУМа аккурат на тот же день и аккурат на то же время, когда на Трёхгорке демонстрировали новые олимпийские коллекции - уже не его производства. И надо ли уточнять, в каком месте было больше всего топов? На катке, разумеется. Кроме Жукова, которому на олимпийских одеждах надо было быть по должности, и прикомандированных к нему Волосожар - Транькова и Заварзиной - Уайлд, не было никого. Все звезды пришли к ГУМу. Не в тепле, а на холоде, но зато в правильном политическом контексте».

Удачная ирония от канала ВVB (Banned voice of Bundesliga): Премии «Карма года» заслуживает человек, выбравший «Спартаку» отель «Титаник» в Ливерпуле. Как вы яхту назовете, так она и поплывет (с).

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