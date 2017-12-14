Всемирное антидопинговое агентство отправило международным спортивным федерациям список из 300 россиян, подозревающихся в применении запрещенных препаратов.

Как сообщает портал Inside the Games, в него вошли имена действующих атлетов, сдавших положительные допинг-пробы в период с апреля 2012 по сентябрь 2015 года. Позднее данные пробы были заменены на отрицательные. Сам список составлен на основе информации, полученной WADA из базы данных московской антидопинговой лаборатории – той самой, которую ранее возглавлял Григорий Родченков.

Кто именно попал под подозрение, пока не сообщается. Известно только, что это представители как летних, так и зимних видов спорта. В том числе спортсмены, которые могут поехать на ближайшую Олимпиаду в Пхенчхан. Ранее копия списка была передана комиссии МОК под руководством Самюэля Шмидта, который занимался поиском доказательств существования в России государственной поддержки системы применения допинга.

Напомним, что 5 декабря МОК принял решение дисквалифицировать ОКР и исключить его из своей организации, а также отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Вице-премьер Виталий Мутко, ранее занимавший пост министра спорта РФ, пожизненно дисквалифицирован МОК и больше не сможет принимать участие в Олимпийских играх ни в каком качестве. Такие же санкции последовали в отношении его бывшего заместителя Юрия Нагорных.

Между тем, российские спортсмены все-таки смогут побороться за медали в Пхенчхане, но под нейтральным флагом. Российская символика (флаг и гимн) на предстоящей Олимпиаде запрещены, а сами наши атлеты получат официальный статус «Олимпийский спортсмен из России» (либо «Команда олимпийских спортсменов из России» в случае с командными видами). При этом МОК сам примет решение, кого приглашать на предстоящие Игры. Кому именно будут отправлены такие приглашения, определит специальная комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон. Основные критерии допуска – выполнение нормативов отбора в своем виде спорта и отсутствие в биографии атлета анти-допинговых нарушений. Причем, речь идет не только об отбытых ранее дисквалификациях, но и о тех случаях, когда спортсмен был признан виновным в нарушении правил WADA, но по каким-либо причинам получил более мягкое наказание и избежал отстранения от стартов. Сроки, когда МОК определится с полным списком россиян, допущенных до Игр в Корее, не сообщаются