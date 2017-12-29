Писать колонку в последнем номере года – занятие куда более непростое, чем в первом январском номере. На стартовой прямой-2018 так и хочется вдохнуть полной грудью и задумчиво произнести о грядущих спортивных подвигах: и до Олимпиады нас допустили (и если старина Ким не будет играться с ядерным чемоданчиком, то успешно на нее съездим), и чемпионат мира по футболу впереди. Ясно, что далеко по турнирной сетке не пройдем (а в бюджете РФС, говорят, даже премиальных не заложили, потому что в выход из группы даже там не верят), но хоть не ощутим себя чужими на этом футбольном празднике жизни.

Когда подводишь итоги года уходящего, надо найти какую-то иную тональность. В новогодних поздравлениях ведь что главное? Кто бы ни был президентом, обязательно звучит фраза: «Это был непростой год». Не важно, что он в себя включал, но – непростой. Так вот, в спорте – та же история. Вобрал 2017-й в себя огромное количество событий, о которых хотелось бы точно забыть как можно скорее. Но ведь во всем видеть можно и положительные вещи. Да, прижали нас к стенке с допинг-историей, но в Пхенчхан все-таки пустили. Да, есть проблемы со строительством стадионов к ЧМ-2018, но разве кто-то сейчас сомневается, что мы чемпионат мира проведем?

Были обидные поражения, но были и рекорды. Чистые, без всяких допинг-технологий. Были срывы, но были и взлеты. Желать нам только побед в новом году – будет звучать напыщенно и фальшиво. Потому что без поражений, извините за банальность, и побед не бывает. Давайте просто проживем наступающий год на полную катушку! Оторвемся по полной! Если уже болеть за наших, так без ограничений! Если уж следить за своей командой, то – с «Советским спортом»!

Мы сделаем все, чтобы вам с нами точно скучно не было.

Николай Яременко, 15-й главред «Советского спорта» и вся-вся-вся редакция!

С Новым годом!