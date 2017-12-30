«Советский спорт» выясняет, какую реконструкцию стадиона они планируют.

На днях официально было объявлено, что член списка Forbes и президент группы компаний «Альянс» Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский». Новыми владельцами сооружения, построенного когда-то специально к московской Олимпиаде-80, стали миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Сумму сделки стороны не комментируют.

Первый в мире

Спорткомплекс «Олимпийский», один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных центров России, был построен специально к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. На момент открытия ему не было равных в мире. Спустя два часа после матча по хоккею с мячом (то есть на льду) здесь можно было устраивать футбольные поединки. И, кстати, в футбол в 80-е здесь активно играли. Немного успели и в 90-е. Посмотрите на аншлаг в игре «Спартак» – ЦСКА. И на суперигру заодно:

Досмотрели до конца? Как вам два подключения в атаку никому не известного Валерия Карпина – до такой степени не известного, что его называют КарпИн (с ударением на последний слог).

Концертная площадка и место сборов

За годы своего существования «Олимпийский» стал постоянным местом проведения значимых спортивных событий, мероприятий, соревнований. Это была и своего рода тренировочная база для многих национальных спортивных сборных в разных видах спорта.

С 1982 года в «Олимпийском» стали проводить масштабные концерты разных коллективов и исполнителей. Первым зарубежным гостем стала группа Uriah Heep в 1987 году.

С 1990 года «Олимпийский» стал местом проведения теннисного Кубка Кремля.

С 1991 года стадион не миновала участь всех остальных спортсооружений – он превратился в постоянно функционирующий рынок. Правда, если в Лужниках торговали пуховиками, то здесь – книгами.

Из истории вопроса

В 2014 году владельцем 64% акций спорткомплекса стало ЗАО «Нефтегазпрод». Многопрофильная группа «Альянс» является совладельцем двух компаний, учредителем которых и есть «Нефтегазпрод».

В самом конце 2017 года стало известно, что президент «Альянса» бизнесмен Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» компании «Киевская площадь». Новые владельцы – друзья, земляки и соратники по бизнесу Зарах Илиев (председатель совета директоров ОАО «Площадь Европы», бывший совладелец Черкизовского рынка) и Год Нисанов (российский предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь»). Издание «Роккульт» пишет, что новые собственники собираются вложить 300-400 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию комплекса. Но произойдет она не сейчас – планы намечены на 2019-2021 годы.