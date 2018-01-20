Один из самых печальных итогов текущей недели – мы вообще ничему не учимся. Новостью, конечно, это ни для кого не является. Но как-то раз за разом все равно диву даешься.

Шли самые обычные легкоатлетические соревнования – в Сибирском федеральном округе. Таких соревнований по стране происходят десятки и сотни. Не «Бриллиантовая лига», не чемпионат мира, не коммерческие старты – просто обычные состязания тех, кому в подавляющем большинстве своём не суждено выйти на серьезный уровень.

Но после всех скандалов, связанных с масштабными и беспрецедентными случаями применения допинга в России, ко всем россиянам (пусть даже и самым нетоповым) теперь приковано повышенное внимание. Сетовать про небывалый прессинг не стоит – заслужили. И вот в далекий Иркутск рванули нежданно-негаданно офицеры WADA. Это, как известно, их полное право: рвануть куда угодно и следить за кем угодно из спортсменов. Гражданство ни при чем – следят за всеми. Мы, конечно, как можем, противостоим этой свободе контроля за нашими суверенно понимающими спортивное право атлетами. И в закрытых городах их прячем, и другими способами прикрываем (Тем, кто по-прежнему настаивает на незаконности преследования наших якобы «чистых» борцов за медали, предлагаем все-таки не пересказывать агитки, а внимательно ознакомиться с информацией о переписке спортсменов и их «кураторов»).

Итак, в Иркутск прилетели допинг-офицеры WADA. Наверное, даже самые ленивые любители спорта слышали о том, какую неожиданную реакцию это вызвало. Спортсмены поголовно не вышли на старт. А кто-то снялся уже во время состязаний.

Случай беспрецедентный. Показывающий, как глубоко проникла нелегальная фармакологическая поддержка (назовем это так) в систему спорта на всех, даже на самых невысоких уровнях. И что? Кто-то высказался? Кто-то из функционеров, тренеров или «чистых» спортсменов настоял на поголовной проверке всех? А здесь нужна именно поголовная проверка, фронтальная. Или проверен – или пожизненно отстранен. Без вариантов.

Спортивный юрист Михаил Прокопец на страницах «Советского спорта» рассказывал:

– Иногда не понятно, о чем вообще люди думают. Тут 17-летний паренек купил в аптеке препарат. Не принимает – честно подходит к врачу команды. Тот ему: «Ну, ты же в сборную все равно не попадешь! Принимай спокойно!» Мальчика проверили – дали 4 года дисквалификации. Сломал парню спортивную карьеру. И что? Где тут рука Запада? Сами все натворили. И почему мы терпимы к таким проявлениям?

Но кому Михаил и мы адресуем эти вопросы? Мы все продолжаем делать круглые глаза и удивляться. А чему? Кто-то сделал выводы? Кто-то реально наказан? Нет, мы же продолжаем говорить про политический заговор, про то, что все пьют, а нас ловят и т.п.

Мы либо трусливо молчим, думая отсидеться, либо занимаемся пустой болтовней. Но ведь не помогает давно ни то, ни другое. И ладно бы эта позиция чиновников помогала спортсменам – но ведь тут вообще все перпендикулярны друг другу. В итоге, у спортсменов отнимают олимпийские медали, как будто они их украли. Разрушены десятки карьер, имена и репутации испорчены навсегда. Надо очищаться много лет. Но мы по-прежнему, выходит, проводим бессмысленные допинг-соревнования.

Нас прижимают к стенке – мы кричим про необоснованность претензий. Наших выгоняют из олимпийской деревни в Рио – мы просим не обострять и тихонечко, не светясь, сдать аккредитации. Есть к нам вопросы – мы не отвечаем на них, а просто валим всё на «предателя Родченкова».

Когда ребенку не хочется чего-то видеть – он зажмуривается. Вот у наших чиновников такая же инфантильная позиция: закрыл глаза – и вроде как спрятался. Не страшно. Не найдут.

Но что означает это зажмуривание глаз с точки зрения юристов WADA, МОК и прочих международных структур? Ничего не говорят чиновники – значит, они вообще не при делах. Значит, виноваты полностью спортсмены. Их ведь и защищать-то стали только сейчас. И к чему это привело? Огласят решения CAS 31 января. А дедлайн для утверждения списка участников Олимпиады в Пхенчхане – 28 января. Все. Точка.

Уже оскомину набили многочисленные истории, когда у спортсмена, лишенного олимпийской медали из-за допинг-скандала, спрашивают, когда он отдаст эту медаль (это обязанность по регламенту), а в ответ: «Вот пусть попробуют прийти и отобрать!»

То есть человек, соучаствовавший (вольно или невольно) в масштабном обмане, в мошеннической схеме, в махинаторской сделке, вообще не задумывается еще об одном важном нюансе: он не позволяет ОКР выполнить регламентные требования по возврату медалей (они должны перейти победившим честно). Значит, «чистые» спортсмены из твоей страны будут в дальнейшем иметь определенные проблемы. Значит, на всех твоих соотечественниках будет лежать клеймо людей, которым нельзя доверять.

Александр Зубков, например, даже не догадывается, что ему, пожизненно дисквалифицированному, не в кресле главы федерации сидеть, а подать в отставку. Хотя бы как Мутко: вроде уйти, а вроде и нет. Поэтапно. Пообещав судиться, «отстаивать свое честное имя» и т.д. С РФС международные структуры общаются, с оргкомитетом футбольного ЧМ общаются – а как глава федерации бобслея будет защищать своих спортсменов, если он мало того, что нерукопожатный, так еще и пожизненно приезжать не сможет на Игры?

Да и не в одном Зубкове дело. Вы назовете спортивных функционеров в России, о которых можно отозваться как о честных и глубоко порядочных людях, под каждым словом, под каждым заявлением которых хочется подписаться? Вот и мы как-то сразу не вспомним.

Кто-то лишил спортсменов-мошенников государственных стипендий или выданных призовых? Отобрал машину, потребовал вернуть 4 миллиона, выданных за золото (а на деле этих денег, как правило, в несколько раз больше).

Нас простили международные структуры, приняли самое мягкое из возможных решений. Даже обвинения в том, что у нас есть госсистема допинга, тоже сняты. Хотя мы-то, конечно, положа руку на сердце, понимаем, что она есть.

Хотите поспорить? Извольте! Разве биатлонный врач Дмитриев, которого топят-топят, да он все всплывает – не госсистема? А Чегин, который готовил в Мордовии десятками ходоков-допингеров и которого раз за разом не банили – не госсистема? А Труненков, пойманный на допинге в бобслее и раздающий теперь интервью о военно-патриотическом воспитании молодежи? То, что человека, решившегося рассказать о допинге – легкоатлета Андрея Дмитриева – выдавили за это из страны? Или многократно пойманный замминистра Юрий Нагорных, который ходит теперь по vip-трибунам? Все это не госсистема?

Если мы хотим вернуть к себе доверие, то начинать работу должны мы сами. Но где эта работа в том же Иркутске? Не видно.



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