Накануне юбилея барда, его тезка – мастер спорт СССР по плаванию, полковник запаса, член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА Владимир Гриценко рассказал пресс-центру армейского клуба о своей единственной встрече с поэтом зимой 1978 года.

«НА ВСТРЕЧУ С ВЫСОЦКИМ ВЗЯЛИ БУТЫЛКУ КОНЬЯКА»

– Зимой 1978 года, когда вы встретились с Высоцким, вам было 30 лет, поэту – 40. Такая разница в возрасте не помеха для общения?

– Сразу скажу, я не являлся другом Владимира Семеновича. Просто я жил на Малой Грузинской улице, дом 25. Высоцкий – напротив, в доме 28, на восьмом этаже. Председателем нашего жилищного кооператива был капитан первого ранга Владимир Терентьевич Бабочкин, который, к сожалению, уже умер. Вот он был другом и большим ценителем творчества Владимира Семеновича. Зимой 1978 года я встретился с Бабочкиным. Он мне сказал: «Володя, Высоцкий приехал из Парижа, привез свои новые диски, записанные во Франции. Давай, сходим к нему в гости». Бабочкин договорился с Высоцким о встрече, мы взяли с собой бутылку армянского коньяка.

«ПОТОМ ПРИШЛИ БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ И ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»

– Чем вас привлекала возможность встречи с поэтом?

– Как же, Высоцкий – такая знаменитость. Мне тоже было интересно, какие диски он привез. Познакомится с таким талантливым человеком лично – крайне полезно для собственного развития. Я сам любил и люблю творчество Владимира Семеновича, до сих пор пою его песни.

– Помните подробности той встречи?

– Пришли мы к поэту часов в шесть вечера. Он нас уже ждал. Три Володи сели на кухне, выпили по стопке коньяка с мороза. Закуска нехитрая: хлеб, сыр, колбаса. Начали слушать диски. Бабочкин взял с собой маленький переносной магнитофон. Высоцкий сказал: «Володя (Бабочкин), у тебя же дома хорошая аппаратура, я дам тебе два диска, дома перезапишешь качественно, а то, бывает, слышу перезаписи своих песен, и стыдно становится за голос». Примерно через полтора часа нашего общения на кухне Высоцкого – звонок в дверь. На пороге актеры Борис Хмельницкий, Всеволод Абдулов и Леонид Филатов. Принесли с собой неполный ящик водки. Когда артисты раздевались в прихожей, мне Бабочкин шепнул: «Володя, пора уходить! Я уже имел счастье присутствовать на таком «мероприятии». Сейчас будет шум, гам, потом соседи вызовут милицию. Артистов не заберут, а нас – точно!». Мы поблагодарили Высоцкого за гостеприимство, забрали два диска и ушли.

«МНЕ ХОТЕЛОСЬ ЗАВЯЗАТЬ С ВЫСОЦКИМ РАЗГОВОР О СПОРТЕ»

– Песни, которые привез Высоцкий, были на французском языке?

– Один диск был с песнями на французском языке, другой – на русском. Точно помню, что в тот вечер мы слушали «Баньку», а на французском – «Кони привередливые».

– Ваша встреча с Высоцким произошла почти за два года до смерти поэта (25 июля 1980 года). Тогда. Зимой 1978 года, по его внешнему виду можно было понять, что он устал от жизни?

– Мне тогда лишь стало понятно, что он любит выпить. По манере употребления спиртного ясно: любит человек это дело или нет. Когда человек занюхивает рюмку крошкой хлеба, притом, что стол полон закуски, не сложно предположить, что человеку важно быстрее войти в состояние эйфории.

– Как вас представил Высоцкому Бабочкин?

– «Подполковник Ракетных войск стратегического назначения, щит нашей Родины – Владимир Гриценко». Во время нашей встречи мне хотелось завязать с Высоцким разговор о спорте. У него же целый цикл песен спорту посвящен. Я, как болельщик ЦСКА, задал вопрос Владимиру Семеновичу: «Вы пишите замечательные песни про спорт, а за какой клуб, за какое спортивное общество вы болеете?». Высоцкий мне ответил: «Да, отец у меня военный, но я не могу никого обидеть из наших спортсменов, дав ответ, что болею за конкретный клуб. Скажем так, я болею за весь советский спорт!». На этом тема спорта в нашем разговоре была закрыта.

«О, СВОИ ПАЦАНЫ, ОНИ ПЕСНИ ВЫСОЦКОГО ЗНАЮТ!»

– О чем шел разговор во время вашей встречи с Высоцким?

– Высоцкий был недоволен тем, что в Театре на Таганке у него случались неприятные разговоры с главным режиссёром Юрием Любимовым. «Ну, подумаешь, я пришел с запахом в театр, зачем из-за этого репетицию отменять? Когда мы снимали «Вертикаль», один съемочный день, да, из-за меня отменили, потому что я перебрал, но я тогда сам пришел к Станиславу Говорухину и признался, что не могу сегодня работать. А на Таганке Любимова не устраивает запах. Но я и с запахом могу играть на полную катушку», – кипятился Высоцкий.

– Высоцкий не показался вам высокомерным?

– Да ну что вы. За столом шел обыкновенный мужской разговор. К тому же они дружили с Бабочкиным, который не имел больших достижений в спорте, но занимался подводной охотой, плавал, бегал кроссы. Они могли в любой момент созвониться.

– Удивительно, песни Высоцкого пела вся страна, и абсолютно никакого снобизма с его стороны во время общения с малознакомым человеком.

– Его песни не просто слушала вся страна. Скажу больше. Меня его песни однажды спасли от драки с поножовщиной в Сочи. Гуляя по курортному городу, мы с друзьями слово за слово сцепились с местными мужиками, которые, видимо, «держали» набережную. Местные вынули ножи. И тут я на кураже начал петь, подражая Высоцкому: «В заповедных и дремучих, страшных Муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх…». Наши возможные оппоненты тут же ножички спрятали: «О, свои пацаны, они песни Высоцкого знают!». Ситуация сгладилась.

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ВСТРЕЧУ С ВЫСОЦКИМ»

– Получается, песни Высоцкого были своеобразным кодексом чести в СССР?

– Если ты слушал и пел песни Высоцкого – это вызывало уважение. Когда Высоцкий умер, я был в командировке, а вернулся в Москву в день его похорон. На Малой Грузинской улице стоял наряд милиции, который никого из прохожих к домам не пропускал. Мне пришлось показывать удостоверение офицера, и паспорт, подтверждающий, что я прописан по этому адресу. Только тогда меня пропустили. Никто из поклонников творчества барда не знал, откуда повезут тело покойного на кладбище: из Театра на Таганке или из дома. Толпа дежурила и там, и там. Уход Высоцкого из жизни – это была трагедия для страны. Меня потрясла эта новость. Молодой мужик, в расцвете сил – и такая смерть. Ну а ту нашу единственную встречу сорокалетней давности я никогда не забуду, как и свой вопрос: «За какой клуб вы болеете? Может быть, за ЦСКА?».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир Семенович ВЫСОЦКИЙ

Родился 25 января 1938 года (Москва) – умер 25 июля 1980 года (Москва).

Советский поэт, актер и автор-исполнитель песен. Актер Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (1964-1980). Сыграл более 20 ролей в театре. Самые известные роли в кино – «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища». Написал более 800 стихотворений, в том числе цикл песен о спорте.

Владимир Александрович ГРИЦЕНКО

Родился 10 февраля 1947 года в Хабаровске.

Закончил Суворовское училище и Харьковское высшее военное командно-инженерное училище. В Вооруженных Силах СССР и России служил с 1966 по 1993 гг. Зачислен в состав ЦСКА в 1954 году. Чемпион Куйбышева (1960), серебряный призер чемпионата Украинской ССР (1968). Ответственный секретарь Совета ветеранов спорта ЦСКА. Полковник запаса. Мастер спорта по плаванию.