Кемерово: как спаслись гимнастки из самого очага пожара
История тренера, которая вывела 10 юных спортсменок прямо из огня полыхающего торгового центра.
"Новые известия" рассказывают историю Любовь Гвоздкова, которая за считанные минуты до «точки невозврата» сумела вывести 10 юных гимнасток из полыхающей огнем «Зимней вишни». В роковой день 25 марта она пригласила всех подруг своей дочки по секции на детский день рождения.
«Девочки ко мне! Держать цепь! Без паники!»
Сизый дым и удушливый запах, стремительно заполняющий зал боулинга, стал сигналом для женщины, чтобы мгновенно прекратить развлечения большой группы 11-летних девчонок на дорожках и направиться к выходу. Здесь нужно пояснить, что именно над их головой с каждой секундой разрастался очаг пожара (уже известно, что открытым пламенем занялось между третьим и четвертым этажами).
На часах 16:05, пожарные расчеты прибывают к стенам ТРЦ, времени для эвакуации, как позже выяснится, у них практически не было. Но внутренняя собранность, дисциплина и умение сосредотачиваться на жизненно важных вещах сослужили добрую службу, а расторопность трех сопровождающих мам, вне всякого сомнения, сохранили жизнь всей девичьей стайке.
- Страшный угар и чад надвигался неумолимо, скорость заполнения была невероятная, он просто окутывал и давил со всех сторон, мы кашляли, но не прекращали движение,- вспоминает Любовь,- и когда я поняла, что девчонки начали поддаваться общей панике, царившей вокруг, метаться, мне ничего не оставалось, как рявкнуть на пределе голоса - "Гимнастика, девочки, стоять, за руки. Держать цепь! За мной на выход!"
И совершенно неудивительно, что жесткий, тренерский, можно сказать тон, Любови и безапелляционность команды включили воспитанную в юных гимнастках высокую исполнительность.
- Мы сцепились и двинулись. Честно говоря, сама я испытывала холод, какой-то ноющий, липкий, почти животный страх. Но виду, как мне кажется, не подавала. И тогда, и сейчас понимала, что боялась не за себя, даже не столько за дочь. В висках и в груди пульсировало до боли только одно. Мне доверили самое дорогое - детей, десять маленьких бесценных жизней, именно я их сюда пригласила, привезла всех. Эта мысль, ответственность за них придала, как мне кажется, сил.
Уже поздним вечером, узнав о масштабе трагедии, родители девочек наперебой звонили Любови Гвоздковой и плача благодарили ее за спасение своих детей. А она, оглушенная произошедшим, все не могла поверить, что все они реально были в полушаге от смерти.
Елена Гайдук и Елена Шамшина так же были в числе сопровождающих группу на дне рождения, вспоминает, что когда они, не помня себя, запрыгивали все в один автомобиль, (и уместились) на голову уже сыпались обугленные фрагменты стекла, обшивки и… шок… упал на асфальт Сережа Москаленко.
- Крики обезумевших людей, рвущиеся из пылающего здания, и вокруг него, вой пожарных сирен,- все превратилось в какой-то невообразимый звериный вой - вспоминает Елена.
В салоне автомобиля при этом была полнейшая тишина. Девочки, неизвестно как уместившиеся на заднем сиденье, молчали, потрясенные трагедией.
Софья Гайдук, 11-летняя победительница январского чемпионата по художественной гимнастике Сибирского федерального округа в Омске чуть поодаль наблюдает за нашей беседой. Она прислушивается и заметно волнуется. Сложно представить, что пережила эта хрупкая, тонкая девочка. Уже 27 марта она встретилась со своими подругами на тренировке в огромном спорткомплексе ГЦС «КУЗБАСС».
- Я знаю, как и что здесь устроено,- говорит девочка. - где и что расположено. Я занимаюсь у тренеров Марины Сергеевны Калюжной и Ирины Юрьевны Бирюковой шестой год, и нас учат, как быстро покинуть тот или иной зал. Мы умеем выбегать за минуту. С любой площадки, - и Софья попыталась улыбнуться. Вышло не очень.
28 марта, в день национального траура, объявленного в стране, вице-президент федерации художественной гимнастики России, Александр Брыксин был в Кемерово. Он возложил цветы к месту трагедии и после похорон встретился с родителями и тренерами.
«Разрешите от лица всей федерации художественной гимнастики России и от себя лично сказать вам спасибо за то, что остались живы. Это чудо произошло благодаря спортивной дисциплине и четкому выполнению указаний тренера. Это еще раз подтверждает, что спорт воспитывает и помогает быть человеку более собранным в критических ситуациях», - подчеркнул Брыксин в ходе встречи.