Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими допинговыми расследованиями, заявил в пятницу о новых волнах дисквалификаций, надвигающихся на российский спорт.

Можно было бы относиться к этому без особого внимания, если бы подавляющее большинство заявлений этого журналиста-документалиста в итоге не подтверждались бы впоследствии.

ЧТО СКАЗАНО?

Зеппельт выразил уверенность в том, что у новых разбирательств будут колоссальные последствия – на этот раз, по его словам, речь идет не о точечных наказаниях, а просто о каком-то о цунами санкций.

Журналист уверяет, что международные федерации в настоящее время расследуют тысячи антидопинговых нарушений российских спортсменов в шестидесяти видах спорта.

Об этом он пишет в своем твиттере.

Not many have realized it: Much, much more will come about RUS. It will make massive waves. Shows extend of RUS doping over yrs: 9000 (!) positive screenings of estimated 4500 athletes are under investigation in about 60 IFs/sports bodies. Huge number of sanctions expected — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 апреля 2018 г.

ДОСЛОВНО: «ОЖИДАЕТСЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ»

«Еще не многие осознают: о российском скандале появится намного больше информации. Это будет иметь огромные последствия. Масштаб допинга в России на протяжении нескольких лет: 9 000 положительных допинг-проб около 4 500 спортсменов расследуются в 60 международных федерациях. Ожидается огромное количество дисквалификаций», – написал Зеппельт в твиттере.

Напомним, что именно Зеппельт является автором серии сенсационных документальных фильмов, которые заставили многих иначе взглянуть на вопрос о допинге как системе в российском спорте. Напомним, что российская сторона пока опровергает существование государственной системы допинга.

Один из ярких и громких сериалов документалиста – о допинге в легкой атлетике – лег почти три года назад в основу расследований комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое впоследствии привело к полному отстранению российских легкоатлетов от международных соревнований.