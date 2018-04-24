Зима, похоже, отступила окончательно. Так что пора переходить на летнюю резину. Что лучше выбрать по соотношению цена/качество? Представляем лучшие модели Cordiant.

CORDIANT COMFORT 2

Не секрет, что дороги в России – не идеальные. Но ведь комфорта хочется, и не всегда плавность движения зависит лишь от подвески машины. Многое упирается в хорошие шины, и Cordiant Comfort 2 подарит то, чего так часто не хватает – удовольствие от вождения не несовершенных дорогах!

Комплекс COR-технологий Cordiant обеспечит не только надежное сцепление и безопасность, но и высокий уровень комфорта. Причем – не только на сухом, но и влажном асфальте. Согласно европейским стандартам маркировки, шины Cordiant Comfort 2 имеют класс сцепления с мокрой поверхностью «А».

Что такое COR-технологии? Короткий ликбез.

Технология WET-COR: Система отведения воды из центральной части протектора, состоящая из сплошных ребер и продольных канавок. Она снижает риск аквапланирования, выдавливая воду из пятна контакта и «запирая» ее в канавках. Дуговые дренажные канавки различной ширины отводят воду из внутренней части протектора, а также осушают область контакта внешней плечевой зоны с дорогой для лучшего сцепления в поворотах.

Технология DRY-COR: Обеспечивает курсовую устойчивость тремя сплошными ребрами. Благодаря им, смена дорожного покрытия происходит без корректировки курса. Устойчивость в поворотах и при перестроении обеспечивает внешняя сторона протектора, состоящая из крупных шашек, объединенных общим ребром жесткости.

Технология FLEX-COR: Отвечает за акустический комфорт, который создается благодаря инновационной методике оптимизации чередования уникальных элементов протектора и специальным граням «Антишум». Амортизационные свойства обеспечивает более эластичная боковина и новый облегченный корд.

Комплексное использование всех этих технологий в шинах Cordiant Comfort 2 превращает их в отличный выбор для вашего автомобиля, независимо от того, где вам чаще приходится ездить – по ровным, прямым магистралям или разбитым, видавшим многое дорогам.

CORDIANT SPORT 3

Любите динамичную езду, активный ритм движения и чувство единения с автомобилем? Тогда для вас создан Cordiant Sport 3! С ними ваша машина выйдет на новый уровень управляемости, а сцепление с дорогой будет безупречным в любых режимах.

Оптимальное распределение давления позволяет сохранить стабильное пятно контакта шины с дорогой, что позволяет улучшить точность управления на виражах, а также курсовую устойчивость.

Для Cordiant Sport 3 специально разработана новая резиновая смесь протектора SPORT-MIX®, которая обеспечивает амортизацию неровностей и дефектов дорожного покрытия и гарантирует плавность хода.

Центральные ребра увеличивают жесткость протекторного пояса, что в свою очередь позволяет сократить время реакции при маневрировании и обеспечить прекрасную курсовую устойчивость на сухом и мокром покрытии.

Эффективный отвод воды и стойкость к аквапланированию – еще одна важная черта Cordiant Sport 3. Оптимизированный рисунок канавок протектора, его открытый дизайн увеличивает эффективный дренаж и предотвращает аквапланирование. Сопротивлению аквапланирования способствуют специальные канавки во внутренней и внешней плечевых зонах, которые повышают сцепление при большом количестве воды на трассе

И, конечно, куда же без COR-технологий? Благодаря усовершенствованной системе WET-COR достигнуты высокие показатели безопасности при гораздо более широком диапазоне скоростей на мокрой дороге. А технология DRY-COR исключает проскальзывание шины и не дает деформироваться шине в повороте, сохраняя стабильность пятна контакта и сцепления с дорогой, предотвращая сносы и заносы.

CORDIANT ROAD RUNNER

Вам по душе симметричный рисунок протектора, и вы больше всего цените точность управления, а также тишину в салоне? Тогда нельзя пройти мимо шин Cordiant Road Runner, созданных специально для требовательных водителей!

Большое количество тонких ламелей улучшает микродренаж и приводит к дополнительному повышению тягово-сцепных свойств шины.

Устойчивость при маневрировании достигается благодаря жёстким плечевым ребрам, усиливающим контакт с дорожным полотном, а также укрепленным центральным ребрам, удерживающим шину в продольном и поперечном направлениях.

Улучшенный макродренаж в пятне контакта за счет разветвленной системы водоотталкивающих канавок повышает не только сцепление шины с дорогой, но и эффективность торможения. А благодаря чередующимся разновеликим центральным шашкам и разнонаправленным поперечным канавкам на шинах Cordiant Road Runner удалось добиться значительного снижения шума при качении.