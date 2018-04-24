21 апреля в «Казино Сочи» состоялся покерный турнир среди представителей средств массовой информации. Участниками первой серии стали такие компании, как Чемпионат.com, Sports.ru, Советский спорт, Sport24.ru, СпортFM, Рейтинг Букмекеров, Российская газета, РБК Юг, ВГТРК Кубань, журнал SportEngineering, www.monitorsochi.ru, www.efcate.com, РИА RusNews1, Tribuna.com. Всего в турнире приняло участие 18 журналистов.

Перед турниром всем желающим было доступно обучение в школе покера. Этой возможностью воспользовались все участники, профессиональных игроков на турнире не было. Турнир состоял из 3-х туров по 60 минут. По итогам каждого участники набирали баллы. Победителем стал Сергей Медведенко, главный редактор информационного агентства «Монитор Сочи», именно он набрал максимальное количество баллов по суммарным результатам трех туров. Обладателю первого места достался кубок, денежный приз, а также эксклюзивное право на проведение вечеринки для гостей «Казино Сочи». Второе место заняла Анастасия Болдырихина, заместитель главного редактора федерального сетевого издания RUSNEWS1. Примечательно то, что Анастасия играла в покер впервые. Дмитрий Жданов, заместитель директора филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты», стал обладателем третьего места.

Награждение всех участников состоялось во время гала-ужина в ресторане «Брунелло». Знаменитый бренд-шеф казино Илья Захаров удивлял гостей новым гастрономическим сетом из шести блюд, созданным по всем канонам высокой кухни. Идеальным дополнением к шедеврам кулинарии были разные сорта вин, раскрывшие скрытие нотки сочетания еды и напитков. Финальным аккордом мероприятия был концерт певицы МакSим на главной сцене казино, собравший около 2000 гостей.

Николай Яременко, главный редактор ИД «Советский спорт»: «Чемпионат по спортивному покеру был организован просто блестяще. Когда находишься в таких роскошных интерьерах, как интерьеры «Казино Сочи» ты ощущаешь себя в атмосфере непрекращающегося праздника. При этом я, человек, никогда не игравший в покер, не просто научился азам игры благодаря школе покера, учениками которой мы все стали, но и получил заряд адреналина, испытал настоящий драйв. Теперь буду жить мечтой сюда вернуться».

Следующий день пресс-тура включал в себя экскурсионный подьем в горы всесезонного и горного курорта «Горки Город», а также в парк приключений SKYPARK. Гости Сочи насладились панорамными видами невероятной красоты, прогулялись по самому длинному подвесному мосту в мире и даже полетали над пропастью.

Дмитрий Дерунец, директор спортивной редакции радиостанции «Спорт FM»: «Сочинский покерный турнир среди журналистов, да и вообще вся поездка в «Казино Сочи» останутся в памяти как незабываемый уик-энд в потрясающем по красоте месте. Со времен подготовки к проведению Олимпиады с нежностью отношусь ко всем сочинским местам и с удовольствием сюда возвращаюсь. И работать, и отдыхать. В этот раз удалось совместить важное рабочее общение с коллегами, с которыми непросто встретиться в московской суете, и прекрасный отдых, качественно организованный устроителями пресс-тура. Все было продумано до мелочей! Экскурсии и покерный турнир, невероятные гастрономические и музыкальные впечатления. От поездки осталось море позитива и море желания вернуться. Опять же для отдыха или работы».

Пресс-служба «Казино Сочи» выражает свою признательность СМИ за работу и лояльность к нашей компании. Покерные турниры среди СМИ станут доброй традицией и будут проводиться регулярно в рамках собственной серии покерных турниров SOCHI POKER FESTIVAL, то есть 4 раза в год. Следующая встреча представителей СМИ в стенах «Казино Сочи» состоится с 3 по 14 июля.