Армейский спорт многие годы ковал истинную славу не только спорту высших достижений, но также основал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр. ЦСКА – это гордость российского спорта, бренд с мировым именем.

В ЦСКА воспитано не одно поколение великих мастеров, которые защищают честь нашего советского и российского спорта. Кто даже в современной России не знает Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, Сергея Тараканова, Арменака Алачачана? Вся страна гордится Еленой Вяльбе и Еленой Исинбаевой, Виктором Аном и Альбиной Ахатовой, Светланой Хоркиной и Ульяной Кайшевой. Самый титулованный и крупный спортивный клуб мира продолжает приносить достойные награды нашей стране.

В пресс-центре «Советского спорта» проходит пресс-конференция руководителей ЦСКА.