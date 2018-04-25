29 апреля 1923 года на футбольное поле Сокольнического стадиона выбежали игроки с новой для москвичей эмблемой – «ОППВ». Опытно-показательная площадка Всевобуча позже была переименована в ЦДКА – Центральный Дом Красной Армии, а еще позже в ЦДСА – Центральный Дом Советской Армии. Свое привычное название ЦСКА получил в 1960 году. Все спортивные команды и спортивные базы переехали в административный комплекс на Ленинградском проспекте.

В разные годы ЦСКА подготовил более 500 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Хоккейный, баскетбольный и футбольный ЦСКА выступают на мировой и отечественной арене, занимая лидирующие места.

За несколько дней до празднования 95-й годовщины создания «большого ЦСКА» в редакцию «Советского спорта» на встречу с журналистами приехали полковник и начальник ЦСКА Артем Громов, первый заместитель начальника и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, президент БК ЦСКА Андрей Ватутин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин.

Артем Громов начал разговор с прессой с короткого подведения итогов: «ЦСКА в начале новых побед и свершений. За пять лет армейцы увеличили свою географию от Калининграда до Сахалина. У ЦСКА числится 29 спортивных команд и более чем 170 спортивных объектов.

Более того, ЦСКА принимает участие в подготовке к чемпионату мира-2018. База в Ватутинках, где будет базироваться сборная Германии, построена с нуля. Вся инфраструктура будет готова к лету. Германия – команда придирчивая. В этом году на базу три раза приезжала инспекция».

Знаменитая гимнастка олимпийская чемпионка Светлана Хоркина говорила и как спортсмен, и как ответственный работник «ЦСКА навсегда будет в моем сердце. Я очень люблю этот клуб. Необыкновенно приятно приумножать победы ЦСКА не только в ранге спортсменки, но и в качестве чиновника. Всегда приятно помогать своему клубу. Воспитанники ДЮСШ ЦСКА будут новыми «звездочками» мирового спорта.

ЦСКА уверенно стоит на ногах. Задачами для нас являются преумножение побед и воспитание наших детей. Главное, не терять жадности до побед и не стесняться побеждать.

У ЦСКА есть потенциал и возможности побеждать, как это делали наши ветераны. Богатство ЦСКА – это его специалисты. Руководство клуба обеспечивает всю инфраструктуру, работа идет огромнейшая. Все вместе мы прославим клуб. ЦСКА не нужно представлять, его знают во всем мире».

Президент баскетбольного Андрей Ватутин представлял профессиональные клубы, связанные с «большим ЦСКА» и говорил коротко и по делу: «Мне радостно, что баскетбольный ЦСКА всегда был, есть и будет на первых местах. Хорошо, что нам это удается. Отрадно также, что 95-летие ЦСКА мы отмечаем в год с открытием нашей станции метро. Это великолепно для наших болельщиков, а также для туристов».

После снова говорили знаменитые спортсмены, ставшие лицом ЦСКА. Прославленный прыгун в воду олимпийский чемпион Дмитрий Саутин рассказывал о водных видах: «ЦСКА – сердце всего советского и российского спорта. Я могу сказать, что сейчас, например, очень много заинтересованных в прыжках в воду. Мои дети сами ходят в школу ЦСКА. Ремонт в бассейне уже делали два раза. В нем можно проводить международные старты высокого уровня. К Олимпиаде 2024 года ЦСКА подготовит много боеспособной молодежи».

Другой олимпийский чемпион стрелок Юрий Федькин представлял вид спорта, в котором костяк сборной уже много десятилетий составляют армейские спортсмены. Федькин объяснил это так: «Я в ЦСКА уже 38 лет и завоевал 23 титула. Во все времена в стрельбе – основным костяком были стрелки из ЦСКА. Традиции длятся до сих пор. Армейцы побеждают благодаря базе – у нас самые лучшие пистолеты и тиры. Вся инфраструктура выполнена по последнему слову техники».

В итоге пресс-конференция приобрела неожиданный характер – гости рассказывали о своих достижениях, а журналисты только задавали наводящие вопросы. И время от времени прерывали выступающих аплодисментами. Все же, это было праздничное мероприятие.

ЦСКА В ЦИФРАХ

Сейчас в ЦСКА культивируется 67 видов спорта: 42 олимпийских, 17 неолимпийских, 7 военно-прикладных и 29 видов спорта, входящих в программу соревнований Международного совета военного спорта (СИЗМ).

В структуру ЦСКА и его филиалов входят 171 спортивный объект и 29 спортивных команд (14 из них комплектуются военнослужащими), 32 спортивные школы (26 СШОР и 6 СШ). всего под руководством 664 тренеров занимаются около 12 тысяч спортсменов.

За время существования ЦСКА было подготовлено более 400 тысяч спортсменов. На Олимпийских играх армейцы завоевали 1392 медалей (591 золотая, 422 серебряных, 379 бронзовых). Более 6 тысяч медалей (в том числе – около 3 тысяч золотых) завоевано спортсменами ЦСКА на чемпионатах мира и Европы.