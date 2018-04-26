Эксклюзивно для «Советского спорта» президент МОК рассказал, как зимние Олимпийские игры проложили путь к переговорам о мире.

Встреча лидеров КНДР и Республики Корея 27 апреля будет только третьей после окончания Корейской войны. Такие события, несущие надежду, столь редки в нашем мире, где нарастает поляризация. Всего лишь несколько месяцев назад политическая напряженность так резко усилилась, что вполне реальной выглядела даже угроза военной конфронтации на Корейском полуострове. Осенью 2017 года весь мир и зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане оказались перед лицом острого кризиса на фоне всех этих запусков ракет, ядерных испытаний и воинственной риторики. И при анализе причин смягчения этой напряженной обстановки полезно учесть роль Олимпийских игр в благоприятном развитии ситуации.

Часто говорят, что международные отношения – это жесткая реальная политика, и потому некоторых может удивить тот факт, что именно сила спорта помогла КНДР и Республике Корея перейти от конфронтации к диалогу.

Историческим событием зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане стали те минуты церемонии открытия, когда спортсмены КНДР и Республики Корея шагали рядом как одна сборная под общим Флагом Объединения. Разумеется, это произошло не по случайности, а стало результатом начатых в 2014 году Международным олимпийским комитетом долгих переговоров с привлечением государственных структур на высшем уровне.

Процесс начался в 2014 году, когда МОК инициировал специальную программу поддержки северокорейских спортсменов перед отбором на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Однако во второй половине 2017 года политическая обстановка на полуострове резко накалилась. КНДР провела ядерные испытания и пуски ракет, что повлекло ответные меры, в том числе санкции со стороны США и ООН. Под вопросом было даже проведение зимних Олимпийских игр на Корейском полуострове. По этой причине МОК усилил дипломатическую работу с обеими сторонами и, неизменно занимая политически нейтральную позицию, подчеркивал основополагающую цель Олимпийских игр: единение всех народов на мирных состязаниях.

В связи с этим немалая доля усилий МОК была сосредоточена на резолюции ООН об «олимпийском перемирии». МОК и ООН возродили давнюю, трехтысячелетнюю традицию полной приостановки любой вражды в период Олимпийских игр. Учитывая ситуацию на Корейском полуострове, МОК вместе с правительством Республики Корея внес в резолюцию особый раздел о гарантиях безопасного передвижения всех участников Игр. Благодаря нашим совместным усилиям, к резолюции присоединилось рекордное число государств-членов ООН, и в ноябре 2017 года её единодушно приняли на Генеральной ассамблее ООН.

Что касается спортивной стороны проблемы, то все это время МОК не лишал северокорейских спортсменов возможности попасть в Пхенчхан. Мы сдвигали крайние сроки, обеспечивали специальные приглашения и не прерывали свою программу поддержки спортсменов. Благодаря этому все стороны понимали, что МОК оставляет для них открытой дверь к участию в зимних Играх. И мы в МОК очень рады тому, что обе страны вошли в эту дверь после новогоднего обращения лидера КНДР.

Вслед за тем, на встрече с участием представителей обоих государств и двух национальных олимпийских комитетов, которая состоялась 20 января 2018 года, МОК инициировал «Олимпийскую декларацию стран Корейского полуострова». Благодаря ей МОК добился не только участия северокорейских спортсменов в Пхенчхане-2018, но и совместного шествия представителей обеих стран на церемонии открытия под единым флагом, а также создания общей женской сборной по хоккею.

Циники могут называть такие решения наивными, но раз уж это простодушие привело нас к мирным переговорам, которые начнутся 27 апреля, то я ничуть не против того, чтобы нас считали наивными. Другие критики могут заявлять, будто это лишь политическая пропаганда. Им я отвечу, что если олимпийские решения вносят вклад в переговоры о мире, то пусть такого будет как можно больше. Когда Пьер де Кубертен возрождал современные Олимпийские игры больше ста лет назад, в эпоху национализма, многие тоже считали наивной его надежду на то, что спорт сможет объединять народы планеты в ходе мирных состязаний. Тем не менее, если Олимпийские игры и в 2018 году способны примирять соперников и врагов, то, видимо, эта наивная идея и теперь, спустя столетие, остается притягательной для современного мира.

По моим личным впечатлениям от встреч с лидерами КНДР и Республики Корея, в отношении переговоров 27 апреля есть основания для сдержанного оптимизма. При нашей встрече лидер КНДР сказал, что «в когда-то замороженных отношениях Севера и Юга резко началась оттепель, а толчком к ней стали Олимпийские игры, так что главная заслуга принадлежит именно МОК, чьи усилия сделали это возможным и проложили к этому путь». Кроме того, он подтвердил намерение КНДР принять участие и в следующих Олимпийских играх. Что касается лидера Республики Корея, то он всегда поддерживал участие северокорейских представителей в Пхенчхане-2018, поскольку видел в Олимпийских играх шанс остановить спираль противостояния и перенаправить силы в мирное русло.

Олимпийские игры распахнули дверь. Политики сделали первые шаги в эти двери. Теперь там, за порогом, они могут сесть рядом за один стол и поговорить о мире. Они вступают в эти переговоры на фоне общего олимпийского успеха в Пхенчхане. И после встреч с лидерами обеих стран Корейского полуострова я уверен в том, что оба они полны решимости сполна воспользоваться этим олимпийским импульсом.