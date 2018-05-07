День инаугарации президента традиционно сопровождается автоматическим уходом правительства в отставку и, как следствие,формированием нового правительства. Ясно, что все необходимые согласования в высоких кабинетах прошли уже в предыдущие дни и сейчас мы дозированно будем получать информацию о структуре нового кабинета министров и о его составе.

И понедельник сразу же ошарашил: человек, который так или иначе был в спортивной сфере последние два десятка лет (с 1997 года – президентом «Зенита», с 2005 года – главой РФС, с 2008 года – главой Минспорта, последние полтора года – вице-премьером по спорту) фактически со спортом расстается. Он остался вице-премьером, но перешел в сферу строительства и региональной политики. Многие уже начинают иронизировать, что в довольно криминализированную строительную сферу придет человек, который умеет так отчетливо произносить фразу «ноу криминалити», но мы сейчас не об этом.

На сайте РФС в разделе, посвященном руководящим органам, до сих пор значится Виталий Мутко в качестве президента организации и ни слова о том, что в декабре прошлого года он заявил о том, что временно отходит от исполнения обязанностей – для того, чтобы судиться с международными структурами и отстаивать свое честное имя. Это наша обычная чиновничья осторожность: как, дескать, отнесется высокое начальство к тому, что вот возьмешь и снимешь с сайта его фамилию без спроса? Поэтому так и будет висеть. Но понедельничные назначения дают повод предположить, что в РФС Мутко не вернется. Во-первых, странным выглядело бы совмещение уже не двух спортивных должностей, как было до конца прошлого года, а строительной и футбольной. Все стадионы к чемпионату мы уже построили, в конце концов. А во-вторых, полгода добровольной отставки скоро истекают, но никто и не заикается о возвращении Виталия Леонтьевича назад в РФС. Очевидно, что высокие чины из ФИФА и УЕФА, которые теперь ездят в Россию как к себе на работу (оно и понятно: чемпионат мира – их рабочее место) не очень жаждут стоять на трибуне рядом с чиновником, забаненным другой мощнейшей спортивной мегаструктурой – МОК. Поэтому просто произошла эдакая комфортная и растянутая во времени отставка.

И вот тут-то начнется самое интересное: кто займет пост главы РФС? Очень любопытная интрига ждет нас в ближайшие месяцы. «Советский спорт» планирует подробно написать обо всех возможных кандидатах.