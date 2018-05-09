Наш автор в полемическом материале задает неудобные вопросы об одном совершенно неожиданном персонаже, который с почестями прошествовал 9 мая по Красной площади.

На военном параде на Красной площади чуть ли не в первых рядах, сразу за суворовцами и нахимовцами, прошла «Юнармия». Я не о возрождении традиций советской «Зарницы» под модернизированным названием и с прежней идеей. Лично я с ностальгией воспринимаю все марш-броски и военные игры из своего пионерского детства. Не очень только понятно, почему «Юнармия» идет впереди многих прославленных военных академий, но у любой выстроенной очередности есть своя драматургия – не об этом сейчас речь. Во главе юнармейцев маршировал Дмитрий Труненков. Тот самый бобслеист, который был лишен олимпийского золота за нарушение антидопинговых правил (употреблял станозолол), спортсмен, получивший от МОК пожизненную дисквалификацию, человек, так и не признавший своей вины.

Давайте назовем вещи своими именами: человек, который позволил себе преступление в мире спорта, человек, своими поступками бросивший тень на страну. Ведь именно после всех этих допинг-скандалов спортивная Россия еще на несколько шагов оказалась ближе к изоляции от мирового спорта. И он не просто не засунут в самый дальний и темный чулан, он не просто не изгнан отовсюду – он идет во главе строя, а по окончании парада наряду с высшими армейскими чинами представляется и жмет руку Верховному.

Хочется верить, что все это было сделано по недомыслию, что просто не связали одно с другими, что не было в этом никакого политического посыла. И хотелось бы услышать какие-то комментарии на эту тему. Иначе потом не стоит удивляться тому, что России и дальше будут предъявлять претензии, что с допингом мы не боремся и – более того - допинг получает поддержку на самом высоком государственном уровне.

Какой пример получают мальчишки и девчонки? Не важно – из «Юнармии», которую уже многие в шутку называют «Допинг-армией», или просто сидящие у телевизоров? Накачивайся запрещенными препаратами, вставай на путь обмана – все равно потом пройдешь по Красной площади вместе с победителями?