В Москве в пресс-центре «Советского спорта» прошла, пожалуй, самая позитивная пресс-конференция за много последних месяцев. В гости в нашу редакцию приехали представители российского чир спорта и чирлидинга: президент Союза чир спорта Андрей Кокоулин, президент Нижегородского союза чир спорта Майя Цылина, глава судейского комитета и шеф-редактор образовательных программ Международного чир союза (ICU) американка Лиз Рифино, а также внушительный десант спортсменов, среди которых чемпионы России, но и призеры чемпионатов Европы и мира. Поводом для приезда стал чемпионат Восточной Европы, который стартует уже 11 мая в Москве в Сокольниках.

Чирлидинг еще стается весьма экзотическим видом спорта для нашей страны, но развивается в России семимильными шагами. В этом смогли лично убедиться журналисты, пришедшие на встречу. Помимо увлекательного экскурса в историю вида спорта и освещения спикерами грандиозных планов, гости пресс-центра насладились показательными номерами победителей чемпионата России по хип-хопу Александра Коровина и Полины Степановой и чемпионов России-2017 и вице-чемпионов России-2018 в дисциплине «Фристайл-двойка» Влады Душевниной и Дарьи Машинистовой.

Неожиданное и яркое выступление спортсменов на пресс-конференции стало красочной прелюдией к грядущему чемпионату Восточной Европы. Президент Союза чир спорта и чирлидинга и непосредственный организатор чемпионата стран Восточной Европы Андрей Кокоулин уверил журналистов, что наши спортсменки подходят к турниру в ранге главных фаворитов.

Согласно статистике, по всей России чир спортом увлечены более 150 тысяч человек. Но по мнению Кокоулина, в стране еще как минимум 500 тысяч потенциальных кандидатов, готовых попробовать свои силы в чирлидинге. Это довольно внушительное количество, учитывая что вид спорта совсем не прост, как может показаться на первый взгляд. Трудно поверить, но чирлидинг ведет свою историю еще с 18 века и изначально им занимались именно мужчины. Лишь со временем на первый план вышли девушки.

В полной мере насладиться экзотическим видом спорта и выступлением российских спортсменок болельщики смогут не только на первенстве Восточной Европы в Москве, но и во время грядущего чемпионата мира по футболу. Перед началом каждого из 64 матчей турнира на поля новеньких стадионов будут выходить отечественные чирлидерши. Определенно футбольные баталии станут еще интереснее и увлекательнее с такой незаурядной поддержкой.