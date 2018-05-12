В последние недели внимание общественности было приковано к интригам вокруг мессенджера Telegram. Создатель этой сети, на которую ополчился Роскомнадзор, Павел Дуров воспринимался чуть ли не как главный либерал, защитник свободы слова.

Между тем ситуация выглядит не так однозначно.

С большим сожалением вынуждены констатировать, что уже три недели телеграм-канал «Советского спорта» заблокирован. 20-21 апреля мы опубликовали серию красочных провокативных фотографий, посвященных 11 городам, принимающим чемпионат мира по футболу. Вот одна из них:

Между тем очень скоро вместо текстов, которые мы размещаем в своем телеграм-канале, стали появляться строчки на банере-заглушке: «Сожалеем. Но канал заблокирован из-за порнографического контента». Мы сейчас не будем приводить нормативные документы, описывающие, что такое порнография – очевидно любому здравомыслящему человеку, что порнографии здесь нет и близко. Единство красоты человеческого тела и футбольной атрибутики, игривый и озорной посыл навстречу чемпионату мира, который станет карнавалом спортивного азарта и любви – что здесь оскорбило взгляд подчиненных господина Дурова, не очень понятно. Ведомство господина Жарова на фоне всего этого рисуется менее охранительным и дремучим, чем телеграм, который все свободолюбивые люди защищают.

Прошло три недели, службы технической поддержки даже не шлет уже формальных «отписок» в ответ. При этом с части гаджетов и у части аудитории телеграм-канал доступен и виден, у части – недоступен.

Павел, может быть, все-таки мы в чем-то не разобрались? Может быть, Жаров – больший либерал, чем Вы?