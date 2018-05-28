Каждый год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) публикует короткий документ. В нем список веществ, которые вызывают у ВАДА сомнения и потому подпадают под программу мониторинга. Фактически, это один из этапов, необходимый для того, чтобы объявить вещество допингом и запретить его использование в спорте. В новую программу мониторинга-2018 вошло вещество под названием «Бемитил» (этитиобензимидазол) – и это может стать большой проблемой для всего российского спорта.

География распространения бемитила – Россия и страны СНГ. На Западе бемитил не производится, в практике не применяется. То есть, фактически, речь идет о препаратах на основе вещества, которые принимают только спортсмены из России и соседних стран. Все как с мельдонием: запрет этого вещества не затронет ничьих интересов – кроме россиян, разумеется.

Есть, правда, одно отличие от истории с мельдонием – бемитил относится к совсем другой группе веществ, и его никак не удастся объявить безвредной «витаминкой». Еще один препарат той же группы уже становился причиной допингового скандала с российскими спортсменами. Речь идет о бромантане и футбольном московском «Спартаке». По словам экс-защитника «Спартака» Владислава Ващука, в 2004 году почти вся команда употребляла бромантан. Капитан Егор Титов тогда был дисквалифицирован на год.

Чтобы избежать нового допингового скандала, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заключило контракт на исследование бемитила. Цель – выяснить сроки выведения препарата из организма. Допинговое разбирательство под названием «Бемитил» ФМБА планирует предотвратить с помощью 48 мини-свиней и 9,5 млн бюджетных средств.

Стимульнуть по-спартаковски

«Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть…», – приводил слова врача «Спартака» Анатолия Щукина помощник главного тренера Сергей Юран, – «Какие последствия?», – «Да, в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток».

Речь идет о бромантане. За его употребление на год был дисквалифицирован лидер того «Спартака» Егор Титов. Из-за бромантана он не смог сыграть за сборную на Евро-2004. «Мой убийца – доктор Щукин», – заявил Егор Титов после дисквалификации.

По словам еще одного бывшего игрока «Спартака» Владислава Ващука, бромантан был в крови у всех игроков команды на момент дисквалификации Титова. «Чистились мы всей командой, – писал Ващук на своей странице в Facebook, – очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов».

Бромантан включили в список запрещенных веществ еще в 1996 году. Бемитил – сейчас в программе мониторинга WADA. Проблема в том, что оба вещества входят в одну группу – актопротекторы и обладают сходными механизмами воздействия на организм. «Трясло так, что до 6 утра не могли заснуть. Все бодрствовали, было такое ощущение, будто энергия откуда-то изнутри, извините, перла», – описывал Ващук эффект от употребления бромантана.

Потенциальный запрет бемитила возможен не только на фоне «бромантанового» прошлого. По словам Артема Катулина – спортивного фармаколога, экс-главного врача «Спартака» в 2004-м (год допингового скандала), риск возрастает еще и из-за политической подоплеки:

– Бемитил – препарат, который незначительно ускоряет адаптацию к физическим нагрузкам. Это не сильнодействующее вещество. Я не вижу необходимости его запрещать. Мне кажется это очередная охота на ведьм, как и в случае с мельдонием, – рассказал Артем Катулин «Советскому спорту».

О мельдонии врач вспоминает не случайно. Перед тем как мельдоний попал в список запрещенных, он также был в программе мониторинга ВАДА на 2015 год. После девяти месяцев наблюдений ВАДА решило запретить препарат, столь популярный у российских атлетов. География распространения бемитила еще более узкая, чем у мельдония. Согласно госреестру лекарственных средств бемитил производится только в России (и поступает в продажу под разными торговыми названиями: есть, например, «метапрот», который состоит из того же этитиобензимидазола), в то время как мельдоний – еще и в Латвии и на Кипре. Соответственно, если бы кто-то искал способ нанести ущерб именно российским спортсменам, то потенциальный запрет бемитила ударит по ним даже точнее, чем запрет мельдония.

Кстати, и самая распространенная версия о происхождении бемитила тоже сходна с легендой о мельдонии: сообщается, что бемитил разработали для советских десантных войск в Афганистане. Сам препарат был зарегистрирован в середине 1983 года.







Несмотря на давность разработки с российского рынка бемитил не исчез. В госреестре лекарств сообщается, что в 2008 году бемитил включили в реестр для «СКТБ Технолог». Это подтверждает информация на сайте компании, где сообщается о производстве бемитила.

В общем, если вспомнить истории с мельдонием и с бромантановым «Спартаком», то вероятность скорого запрета бемитила представляется очень высокой. Видимо, это понимают и в российском спортивном руководстве. Видимо, именно для того, чтобы ремейка мельдониевого скандала не произошло, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в конце февраля 2018 года опубликовало госзакупку на 9,5 млн рублей. Исследование, которое продлится до ноября, должно ответить на один вопрос – сколько времени требуется, чтобы бемитил вышел из организма спортсмена.

Вопрос этот имеет вовсе не академический характер. Биметил уже закупается и используется. На сайте госзакупок есть данные о контрактах 2014 года – тогда биметил (вместе с мельдонием, кстати) закупало, к примеру Ростовское областное училище олимпийского резерва:





А в 2017 году биметил оптом (сразу на 735 тысяч рублей) закупило само ФМБА – вернее, его подведомственный Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Судя по объемам закупок, спортсменам сборных биметил в прошлом году прописывали в промышленных масштабах, и после начала мониторинга ВАДА неплохо бы узнать, когда именно он выведется из организмов атлетов.





Опасный метод. Мини-свиньи на пределе

Метод исследования сроков вывода бемитила из организма достаточно прост: лабораторным мини-свиньям введут в организм бемитил, после чего их отправят на беговые дорожки подвергаться тренировочным нагрузкам под действием препарата. Затем производят сбор биоматериала (у всех мини-пигов предварительно вставлены катетеры).

В техзадании к закупке сказано, что в результате выполненной работы должны быть «сформированы и рандомизированы опытные группы крупных лабораторных животных (мини-свиньи) общей численностью не менее 48 голов по показателям выносливости и работоспособности, массе, полу и возрасту».

На беговых дорожках мини-пиги будут подвергаться интенсивным физическим нагрузкам – «до отказа». Помимо бемитила проверять будут также другие препараты из программы мониторинга WADA – бупропион и синефрин. Но это вторичная задача: бупропион и синефрин используют в практике за пределами России, они находятся в списке мониторинга уже как минимум десять лет. ФМБА прежде на них внимание не обращало, и начало исследовать препараты, только после включения бемитила в программу мониторинга в этом году.









Все препараты мини-свинкам будут вводить в средней и максимальной дозах. В случае с бупропионом и синефрином речь идет о 28 днях исследований. Для бемитила сроки не определены – видимо, даже приблизительные сроки выведения препарата из организма пока не ясны.

Существует, конечно, вопрос об этичности: многие защитники прав животных протестуют против тестирования на них даже самых необходимых лекарств, а уж тестирование на животных потенциального допинга и вовсе вызвало бы массу протестов. Но в России, по словам президента Центра защиты прав животных «Вита» Ирины Новожиловой, нет законодательной базы, позволяющей ограничивать подобные исследования. При этом, Ирина Новожилова сомневается и в эффективности подобных исследований:

– Метаболизм животных и людей настолько разные, что практического значения это исследование иметь не будет. Уже написаны тонны работ на эту тему. То, как организм животного реагирует на определенный препарат, не означает, что так же отреагирует организм человека. Тем более если речь идет о сроках выведения определенного препарата из организма. Если коротко, то можно процитировать директора Национального института рака (National Cancer Institute) США доктора Ричарда Клаузнера: «История исследования раковых заболеваний – это история лечения мышей от рака… Уже несколько десятилетий мы вылечиваем мышей от рака – и это попросту не работает на людях». Так что никакого ценного результата исследование на мини-свиньях не принесет.

Есть у этой истории и другой интересный аспект: непосредственно исследованием будет заниматься структурное подразделение ФМБА – «Научный центр биомедицинских технологий». Другими словами, Агентство заключило контракт с собственной организацией. Впрочем, это прямого отношения к теме допинга не имеет и заинтересовать должен организации, интересующиеся коррупцией и нарушениями правил госзакупок..

Плановый срок сдачи исследования – ноябрь 2018 года. Если сценарий с мельдонием повторится, и бемитил Всемирное антидопинговое агентство запретит уже в 2019 году, ФМБА хватит времени, чтобы уведомить спортсменов и медперсонал. Об этом прямо сообщается в техзадании: «социальный и экономический эффект от внедрения научно-технической продукции будет достигнут за счет своевременного информирования медицинского персонала о сроках полувыведения лекарственных препаратов из организма спортсменов».

Вместо послесловия

Запрет бемитила – это вопрос времени, причем, не слишком длительного. За последние десять лет ВАДА всего дважды вносило в свою программу мониторинга препарат, который используется только в России. Первым был мельдоний, теперь – бемитил. И, как уже отмечалось выше, шансов остаться разрешенным у бемитила еще меньше: родство с давно запрещенным бромантаном и узкая география распространения делают его идеальным кандидатом на запрет.

С тем, что риск такого запрета велик, согласны и специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) – в своем комментарии для "Советского спорат" они прямо признают: "Теоретическое обоснование включения 2-ethylsulfanyl- 1Hbenzimidazole в Запрещенный список есть, т.к. данная субстанция может повышать работоспособность при физической нагрузке. В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса субстанция или метод должны быть рассмотрены на предмет их включения в Запрещенный список, если ВАДА по собственному усмотрению определяет, что данная субстанция или метод отвечают любым двум из трех критериев:

- Медицинские или другие научные данные, фармакологический эффект или опыт свидетельствуют о том, что данная субстанция или метод сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или методами способны улучшать или улучшают спортивные результаты.

- Медицинские и другие научные данные, фармакологический эффект или опыт свидетельствуют о том, что использование данной субстанции или метода представляет реальный или потенциальный риск для здоровья Спортсмена.

- ВАДА принимает решение о том, что использование данной субстанции или метода противоречит духу спорта".

У бемитила высокие шанс попасть под запрет сразу по всем этим критериям. И случиться такой запрет может очень скоро – опыт подсказывает, что ВАДА может быть достаточно 9 месяцев наблюдений, чтобы объявить о включении вещества в Запрещенный список. Это значит, что есть высокая вероятность того, что уже с января бемитил в анализах российских спортсменов начнут целенаправленно ловить. И тот же опыт заставляет верить, что кого-нибудь да поймают.

В самом ФМБА не смогли оперативно ответить на запрос «Советского спорта».