Сегодня в Москве на Олимпийском собрании состоялись выборы президента Олимпийского комитета России (ОКР). Им стал бывший первый вице-президент организации Станислав Поздняков – он набрал 78,7% голосов. Его оппонент Александр Попов – 20,6%. Сразу после окончания собрания новый президент ОКР пообщался с прессой.

- Сегодня Олимпийское собрание ОКР приняло решение наделить меня полномочиями президента организации на четырехлетний срок – начал свою речь Поздняков. - Понимая всю ответственность этого решения, я отдаю себе отчет в том, нам предстоит очень большая и серьезная работа по совершенствованию системы управления спортом, подъему авторитета на международной арене и, безусловно, самым важным является развитие спорта и олимпизма в России. Мы приложим к этому все свои усилия. У нас большая, компетентная и вдумчивая команда и мы с ней добьемся самых высоких целей, которые будем перед собой ставить. Олимпийский комитет России является сообществом экспертов в области спорта и поэтому именно на такой платформе мы будем строить свою работу в обновленном составе ОКР.

- Вас удивил такой перевес по голосам в вашу пользу?

- Я очень серьезно готовился к выборам, поэтому такой результат не стал для меня неожиданностью.

- Какими будут ваши первые шаги на новом посту?

- Первый и самый важный шаг, который мы сделаем, - будем готовить соглашение с олимпийской солидарностью, с Международным олимпийским комитетом (МОК) о наполнении программы, реализации которой я посвящу следующие четыре года деятельности на международной арене. Мы много раз проговаривали, что мы должны бороться с допингом в стране, менять антидопинговую культуру и на этой платформе мы нашли полное взаимодействие с МОК. В спорте высших достижений мы хотим стать равными партнерами с министерством спорта, которое является проводником развития спорта от имени государства. Мы же все-таки выступаем как экспертное сообщество и будем строить свою работу на равных правах вместе с государством.

- Какие меры по борьбе с допингом будет принимать ОКР?

- На сегодняшний день мы готовим комплекс мер, и основная их часть будет носить пропагандистский и обучающий характер. В ближайшее время (1 июня) мы проведем форум юных олимпийцев. Мы специально пошли на самую юную нашу аудиторию, для того, чтобы с младых ногтей воспитывать в наших спортсменах культуру неприятия запрещенных препаратов. И, безусловно, это должна быть комплексная работа не только ОКР, но и всех наших членов, спортивных федераций, региональных организаций. Эта борьба должна стать нашим приоритетом на ближайшее время.

- У вас есть какие-то планы по возвращению доверия на международной арене?

- Возвращение доверия зависит от наших конкретных поступков, которые наши сторона собирается делать. Поэтому все те мероприятия, план которых будет опубликован в ближайшее время, будет проходить под эгидой МОК с приглашением международных экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в том числе с представителями антидопинговых организаций не только из тех стран, которые нам дружественны, но и из тех, которые нам оппонируют.

- Насколько сильно обновилась команда ОКР?

- Команда обновилась ровно на столько, чтобы решать те задачи, которые стоят перед нами в ближайшей перспективе. Более того, я хочу сказать, что ОКР – это большая дружная семья и количество человек, которые входят в исполнительный комитет, уже не позволяет решать эти задачи. Мы внимательно следим за этим и в ближайшее время рабочая группа ОКР предложит изменения в самый главный свод наших правил – Устав Олимпийского комитета. Мы подойдем к этому очень внимательно, чтобы всех людей, которые неравнодушны к борьбе за чистый спорт, за его идеалы, за дух олимпизма, привлечь на максимально широкой основе к работе в ОКР. Поэтому все те, кто соответствуют этим критериям, в нашей команде.

- Александр Попов тоже в их числе?

- Безусловно.

- Какие у нас перспективы на Олимпиаде-2020?

- Вы имеете ввиду спортивную часть?

- Да.

- По спортивной части я не могу вам ответить, потому что мы не составляем никаких медальных планов.

- Попадание сборной на Игры в полном составе входит в список задач ОКР?

- Попадание сборной в полном составе на Олимпиаду – один из наших приоритетов.