На соревнования заявилось порядка 60 спортсменов. Среди фаворитов – победители и призеры международных соревнований.

В рамках Кубка России по аквабайку 2018 пройдут соревнования в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). «Кубок в этом году пройдет на высоком уровне. На соревнования заявилось порядка 60 спортсменов. Свое участие подтвердили практически все фавориты, поэтому зрителей ждет жаркая схватка. Главный фаворит в кольцевых гонках и слаломе – Чемпион Европы прошлого года Дмитрий Цуков. Конкуренцию ему составят многократные Чемпионы России братья Роман и Дмитрий Клименко и другие спортсмены. Упорная и зрелищная борьба ожидается в классе фристайл. На Кубок заявились лидеры этого вида, участники и призеры крупнейших международных соревнований.Это Арсений Матанцев, Сергей Чемезов, Александр Курамшин, занявшие в прошлом году призовые места на Чемпионате России по аквабайку, который также прошел в Тверской области», – комментирует Андрей Краснов, руководитель Оргкомитета Кубка России по аквабайку 2018.

«На этих выходных в Твери нас ждет настоящий праздник спорта и экстрима. На церемонии награждения Кубка Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручит Кубок Михаила Тверского «За волю к победе» спортсмену, максимально проявившему свои волевые качества. А туристический портал Welcometver.ru вручит специальный приз гонщику, приехавшему из самого дальнего региона России. По окончании церемонии награждения зрителей ожидает уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея». Это театр на воде с участием лучших российских фристайлеров в аквабайке и флайбординге, только что подтвердивших свой высокий статус на Кубке», – комментирует Михаил Ершов, главный организатор Кубка России по аквабайку 2018.

«Кубок по аквабайку – очень зрелищное и интересное мероприятие, соревнования всероссийского уровня, которые соберут большое количество гостей в центре Твери. Будем дальше развивать данный проект, подумаем об увеличении его масштабности», – отметил Губернатор Игорь Руденя, комментируя это событие представителям СМИ после заседания областного Правительства 19 июня.

Напомним, на Кубке России по аквабайку 2018 в Твери впервые в мире состоятся официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу), которые пройдут под эгидой Международного союза водно-моторного спорта UIM. Эти соревнования дадут старт признанию гидрофлая как вида спорта самим UIM, а также Министерством спорта РФ.

Организаторы: Федерация водно-моторного спорта России и агентство спортивного маркетинга «ExtremeMediaGroup»

Партнеры и патронаж: Министерство спорта РФ, Правительство Тверской области, Администрация города Тверь, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Министерство туризма Тверской области, Международный водно-моторный союз UIM.

При участии: многофункциональной клиники «Семь докторов», вейкборд и вейксерф-клуба Malibu, яхт-клуба «Парк Рублево», технических партнеров «BRP Центр Север и Юг Санкт-Петербург», «BRP Центр Тверь», группы компаний «Авто 69», отеля «Оснабрюк» и маркетингового агентства UBKGroup.

Генеральные информационные партнеры: информационное агентство «Итар ТАСС» и телерадиокомпания «Звезда»

Генеральный радио-партнер: «Наше радио»

Генеральный спортивный партнер: телеканал «Матч ТВ»

Информационные партнеры: телеканал «Русский экстрим», журналы MotorBoat and Yachting, «Большой спорт», «Мото», интернет-ресурсы Geometria, «Советский спорт», Vesti.ru, «Р-Спорт», The Challenger, «Российский стадион», «Спортивная Россия», SportMediaNews.