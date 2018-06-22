Конный котильон, косички и восьмерки

Донскую землю накрыло футбольным потоком. Каждый день прилетающие в новый аэропорт «Платов» самолеты выгружают толпы необычно одетых людей с дудками, барабанами, флагами. Футбольные фанаты всех национальных сборных, которые играют на донской земле, маршируют по улицам Ростова, любуются видами Дона и отчаянно пробуют местные деликатесы – раков, тютину, уху из осетрины.

Словарный запас иностранцев обогатился новыми русскими словами. Кроме привычных «зпасибо» и «привет» дончане научили их выговаривать «церезна» (черешня), «Чолихов» (Шолохов) и «любо!». Неожиданно «звездой» для туристов стал донской губернатор Василий Голубев. Как только иностранцам удается встретиться с главой донского региона – тут же начинаются фотосессии. Василий Юрьевич лично встречал первых болельщиков матча на «Ростов-Арене» – бразильцев и швейцарцев.

По популярности в селфи на память в тройке лидеров еще прекрасные ростовчанки и всевозможные ростовые куклы, начиная от символов ЧМ-2018 и заканчивая Купидонами.

Заграничные гости привезли с собой яркий праздник, редкий ростовчанин упустит возможность пообщаться с фанатом мундиаля, несмотря на давно забытый со школьной скамьи английский язык. Собственно для футбола много знать и не нужно – кричи громко «Уругвай!!!!!» и станешь таким же героем интернета, как житель Нижнего Тагила с его коронкой – «Тагил!!!!»

Немало нового почерпнули для себя гости мундиаля и в других областях. Во-первых, швейцарцы узнали, что в России есть города с похожими названиями, поскольку угораздило двух болельщиков прилететь на матч в Ростов-на-Дону, а зарезервировать номер в отеле Ростова Великого. Во-вторых, бразильцам пришлось давать мастер-классы по матрешкособиранию, объясняя глубокий смыл способа «одна в одной». В-третьих, болельщики из Уругвая прошли активный курс пользования «фонтанчиком», установленном на территории новенького левобережного парка, открывшегося месяц назад. Начали они с первых осторожных подходов к фонтанчику с питьевой водой, а закончили смелым омовением прохладной в 34-градусную жару водичкой.

Особое зрелище, которое пользуется популярностью у гостей донского мундиаля – торжественный казачий развод. В дни матчей на «Ростов Арене» и в левобережном парке несет патрульную вахту конный казачий взвод. Почетную службу по поддержанию порядка на ЧМ-2018 несут около 500 человек Всевеликого войска Донского. Около 20 человек – конники. На торжественные разводы-построения сбегаются и иностранцы, и местные. И не мудрено – когда вы еще увидите, как казаки на конях танцуют котильон и завивают «косички» и «восьмерки»?

Чемпионат мира в самом разгаре. В Ростове-на-Дону пройдут еще две игры – 23 июня на «Ростов Арене» встретятся Южная Корея и Мексика, а 26 июня на поле выйдут сборные Исландии и Хорватии. Заключительный матч на донском стадионе состоится 2 июля – 1/8 финала. Ростовчане уверены, болельщики из многих стран будут помнить о гостеприимном Доне.