Максим Кадаков, Главный редактор журнала «За рулем»: «Гонка звезд «За рулем» - знаковое событие для российского автоспорта. Ежегодно мы собираем самых быстрых и титулованных формулистов, кольцевиков, раллистов и пилотов из других дисциплин, чтобы в очной ставке определить лучших из лучших. А нынешняя гонка особенная – юбилейная. Причем юбилей двойной: Гонке звезд исполняется 40 лет, а журналу «За рулем» - 90! Президент России Владимир Путин уже поздравил нас и наших читателей. Ну, а мы приглашаем всех людей с бензином в крови разделить с нами этот праздник».

Впервые Гонка Звезд «За рулем» прошла сорок лет назад в 1978 году на Центральном Московском Ипподроме. Она неоднократно меняла формат и место проведения: Центральный Московский ипподром, Тушинское авиаполе (сегодня - расположение стадиона Спартак), Спорткомплекс Измайлово в Москве, Республиканский ипподром Раменского, Ижевский ипподром, на городском озере г. Гусь-Хрустальный. Гонка проходила с перерывами, поэтому это двадцать девятый сезон соревнования.

За свою сорокалетнюю историю гонка осталась зрелищным событием российского автоспорта и собирает российских автогонщиков из разных дисциплин. Гостями и участниками Гонки звезд традиционно становятся самые титулованные российские и зарубежные гонщики. Только за последнее десятилетие в соревновании приняли участие или были его почетными гостями: Себастьян Леб, Виталий Петров, Кими Райкконен, Михаил Алешин, Владимир Чагин, Ален Прост, Дэвид Култхард, Роман Гросжан и др.Изначально Гонка звезд «За рулем» придерживалась зимнего формата, но 2015 год стал последним, когда гонка проводилась на льду ЦМИ. С 2016 года соревнование проходит летом на MoscowRaceway.

Игорь Ермилин (Ген. организатор, спортклуб АСПАС):

«Не исключено, что тридцатая юбилейная Гонка звезд «За рулем» пройдет на ледовой трассе зимой.Однако, погода в центральной полосе России начала преподносить организаторам сюрпризы, из за сильных оттепелейстало трудно прогнозировать наличие ледяного покрытия трассы за месяцы до даты проведения соревнования.

Журнал «За рулем» сохранил событие, передвинув даты на летний сезон. Это поначалу вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе. И все же летом гонка приобрела черты, сходные с популярным сегодня в Европе ралли-кроссом. Короткие заезды и дистанция, напряженная и непрогнозируемая борьба – все это добавило гонке остроты и драматизма. Спортсменам понравился формат».

Пилоты участвуют в Гонке звезд «За рулем» на автомобилях, подготовленных по требованиям российского кольцевого чемпионата.

Традиционно Главный редактор журнала «За рулем» определяет, кому отправить приглашения. Приглашаются и российские автогонщики - призеры и победители национальных и международных соревнований, и те, в ком журнал видит неоспоримый спортивный потенциал и особую волю к победе. Организаторы соревнования разработали регламент, который дает возможность проявить себя и молодым спортсменам. Последние несколько лет шансы на победу в гонке уравнивают дорожные шины Continental. Это требование регламента позволяет проявиться мастерству пилота, и не дает преимущества технике.

За двадцать девять сезонов Гонки Звезд «За рулем» переходящий приз соревнования – «Хрустальную шину» – получил в собственность только один спортсмен – Кирилл Ладыгин из Екатеринбурга, трижды победив в гонке.

В прошлом году «Бронзовая шина» (новый переходящий приз) досталась дебютанту - 18-летнему Егору Санину из Тольятти. Санин стал самым молодым победителем в истории соревнования.

Возраст участников колеблется от 16 до 57 лет, и стоит отметить, что с каждым годом все больше девушек получают приглашения и принимает участие в заездах.

В 2018 году приглашения участвовать в Гонке звезд «За рулем» получили более пятидесяти автогонщиков, но окончательный состав участников соревнования будет известен только перед стартом. В списке непременно будут постоянные и титулованные участники соревнования: москвичАлексей Васильев и пилот из Орла Владимир Черевань, неоднократно поднимавшиеся на подиум.Николай Карамышев из Курска – двукратный победитель и единственный, кто выиграл Гонку звезд и в зимнем, и в летнем формате. Победив в третий раз 7 июля, Николай заберет переходящий приз – «Бронзовуюшину» Гонки звезд «За рулем».

Начало Гонки Звезд «За рулем» - 14:45.

После Гонки звезд «За рулем» традиционно пройдет четырехчасовой марафон гонок на выносливость Russian EnduranceChallenge.

В гонке на выносливость также будут стартовать и некоторыеучастники Гонки звезд «За рулем».Так в 2017 году стал участником сразу двух гоночных событий Алексей Васильев. Алексей считается одним из самых титулованных российских автогонщиков. Мастер спорта международного класса и постоянный участник Гонки звезд журнала «За рулем».

Алексей Васильев:

«Каждый год я с нетерпением жду личного приглашения от Главного редактора журнала «За Рулем» для участия в Гонке звёзд. Будучи мастером спорта СССР, для меня с детских времён эта гонка представляла собой самое значимое событие в отечественном автоспорте. Участие в гонке стало для меня верной традицией, кроме того я многократно становился ее призером и победителем.

Для меня более привычен зимний формат гонки. По моему мнению, из-за напряженного летнего графика соревнований, не все лучшие российские гонщики имеют возможность принять участие в Гонке звезд. И мне бы хотелось встретить на трассе поколение автогонщиков, с которыми я соревнуюсь уже долгие годы: своих друзей и соперников.

Изначально соревнования проходили на самых быстрых отечественных автомобилях. Теперь, на мой взгляд, технические требования для автомобилей не дают гонщиками возможности в полной мере проявить свои скоростные качества на асфальтовом треке. Особенно это чувствуется в сравнении с автомобилями категории GT, на которых я участвую в международных соревнованиях».