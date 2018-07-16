Каждый год в первую неделю августа к подножью высочайшей горы Европы съезжаются поклонники гор и экстрима, чтобы испытать себя на прочность. Профессионалы, любители и даже дети собираются вместе для участия в престижных международных соревнованиях по трейлраннингу Elbrus World Race.

Трейлраннинг – спортивная дисциплина, бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Появившийся недавно, этот вид спорта стремительно набирает популярность. Каждый год на трейлы приезжают всё больше любителей экстремального бега. Для сравнения – в 2012 году в соревнованиях приняли участие 13 человек, а в этом году заявки подали уже более 600 желающих. Расширяется и география участников. Ежегодно Elbrus World Race принимает спортсменов не только со всех уголков России, но и со всего мира. В 2018 году бороться за победу будут спортсмены из Италии, Нидерландов, Латвии, Испании, Белоруссии, Японии, Германии, Албании, Польши, Казахстана и даже Австралии.

В августе 2018 года пройдут уже седьмые по счету соревнования. Новшеством этого года станет выезд участников на тренировки непосредственно на трассу. Кроме того, продолжит свою работу Лекционный клуб. Спортсмены и эксперты расскажут участникам соревнований, как лучше провести неделю до забега в горах, правильно восстановиться и какой ценой даётся победа на EWR.

И самое главное – участников ждут 5 новых живописных дистанций различной сложности и протяженности:

1. Elbrus8. Протяженность: 7,7 км. Набор высот: 480 м.

2. Elbrus Trail. Протяженность: 34,3 км. Набор высот: 2710 м.

3. Elbrus Mountain Marathon. Протяженность: 46,1 км. Набор высот: 3500 м.

4. Elbrus Mountain Ultra. Протяженность: 58.6 км. Набор высот: 4960 м.

5. Elbrus Mountain 50M. Протяженность: 78.2 км. Набор высот: 6390 м.

Elbrus World Race – первые российские соревнования с членством в Международной ассоциации трейлраннинга ITRA (International Trailrunning Association) и Ultra-Trail du Mont-Blanc® (UTMB®). Российские трейлраннеры имеют замечательную возможность набрать квалификационные очки для этого эпического забега, не выезжая за пределы РФ.