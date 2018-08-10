На скалодроме ЦСКА собрались лучшие молодые спортсмены, чтобы показать свои силы на сложнейших трассах, подготовленных организаторами.

К этому виду спорта сейчас особое внимание. В 2016 году МОК включила скалолазание в программу юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе, а в 2017 году на 129-й сессии Международный олимпийский комитет включил этот вид спорта и в программу «больших» Олимпийских игр-2020 в Токио.

Московский чемпионат мира стал первым крупным соревнованием, состоявшимся после этих важных для скалолазания событий. Кстати, поначалу его вовсе не планировали проводить в российской столице, но всего полгода назад от права на проведение внещапно отказалась Канада – и российская сторона помогла новому олимпийскому виду спорта. Наши тренеры и спортсмены этому только рады – тренироваться и выступать дома проще и комфортнее.

Сейчас в скалолазании соревнуются в трех дисциплинах — «боулдеринг» (серия коротких сложных трассы), «скорость» (преодоление трассы на скорость) и «трудность» (побеждает тот, кто пройдет по трассе дальше). Во всех этих видах важны реакция, физическая выносливость и скорость мышления, ведь спортсмены не знают ничего о трассе до выхода на старт.

Конкуренция на молодежных соревнованиях крайне серьезная и ничуть не уступает серьезным взрослым состязаниям.

Для Дарьи Фурмановой это уже третье первенство мира, хотя спортсменке только 15 лет. На московском первенстве она вышла в полуфинал соревнований по боулдерингу, но все равно относится к своему выступлению крайне критично: «Лезла плохо, так сложилось, что трассы не пошли». Конкурентами спортсменка считает всех, но особо выделяет японок, словенок и француженок.

Эльвира Ягудинова - тренер Алмаза Нагаева (российский спортсмен в дисциплине «скорость»), согласна, что японская сборная хороша в «боулдеринге» и «трудности», но все-таки добавляет, что «наши спортсмены не хуже, а, наоборот, даже лучше. Они тянут все три вида».

В российском скалолазании уже и свои лидеры, за которыми можно и нужно следить: Семен Овчинников в «трудности» и «боулдеринге», Екатерина Баращук и Камилла Кушаева в «скорости».

Чемпионат мира завершится 16 августа, а по результатам его результатам будет сформирована сборная России, которая и отправится на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айрес.