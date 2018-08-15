Сегодня на радиостанции «Спорт FM» впервые не вышли спортивные программы. По имеющейся информации, в ближайшие месяцы вслед за контентом исчезнет и название. Главный редактор «Советского спорта» – о личном отношении к происходящему.

Можно сколь угодно долго сетовать, что разговорное радио – дорогая нынче игрушка и потому в нынешнем формате радиостанция «Спорт FM» изначально была обречена, но к чему все эти примитивные экономические изыскания, если мы теряем – в год олимпийской хоккейной победы, в год домашнего чемпионата мира по футболу – последнюю спортивную радиостанцию, которая была в последние годы еще и единственной станцией, где можно было услышать о спорте, поговорить о спорте, которая была для очень многих либо источником информации, либо добрым собеседником, либо просто отдушиной в FM-диапазоне, заполненном никчемной музычкой.

Я говорю сейчас об этом не потому, что почти 7 лет из 12 лет существования станции был ее главным редактором – для меня это давно уже перевернутая страница, словно воспоминание о тревожной юности, когда и трава зеленее, и снег чище. Я не об этом сожалею.

Равно как и не о журналистах, которые там работали. Время стремительно меняется. После института и до пенсии никто на одном месте работать сегодня не может. Настоящие профессионалы себе место найдут всегда.

И, наверное, даже не о слушателях. Спортивные радиостанции закрывались в последние два десятка лет не раз – и аудитория всегда находила, куда ей в итоге перетечь. А нашлись и такие, кто уже сегодня страшно доволен случившимся переформатированием. Мол, именно этого рэпа им так не хватало. Бог судья им и их вкусам.

Я скорее о самом спорте. Не заметили, что его становится в нашей жизни все меньше и меньше? И смерть спортивной радиостанции, где теперь читают новости с жутким говором и адским контентом – лишнее тому подтверждение.