В ближайшее время ведомство планирует создать собственный отдел расследований, который займется допинговыми делами. Также в министерстве планируют расширить перечень своих полномочий и думают над тем, как усилить надзор за спортивными федерациям. Помимо этого, в ближайшее время может быть создана программа защиты свидетелей по допингу.

НАД ЗАДАНИЕМ РАБОТАЕТ ИНСТИТУТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Все нововведения могут быть приняты уже в конце этого года. О планах министерства стало известно из тендера, который был опубликован 6 июля этого года. Согласно идее ведомства, отдел должен входить в структуру Минспорта — это позволит координировать работу над допинг-делами.

Новый отдел — не единственная инициатива Минспорта по ужесточению мер по борьбе с допингом. Ведомство также ищет возможности расширить собственные полномочия по «контролю и надзору за деятельностью общероссийских спортивных федераций в сфере противодействия допингу» — сообщается в техзадании контракта. Идеи, как это сделать и какими конкретно полномочиями нужно наделить Минспорта, должен прислать Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Эта организация — исполнитель по контракту.

В министерстве «Советскому спорту» заявили, что работы по контракту продлятся три месяца. Таким образом, нововведения могут быть приняты уже в конце этого года. Тем не менее, в ведомстве не ответили на вопросы, о создании специального отдела в структуре ведомства. Также оставили без внимания и вопросы по поводу дополнительных полномочий Минспорта в сфере противодействия допингу.

А КАК ЖЕ РУСАДА?

В настоящее время расследованиями по нарушениям антидопинговых правил занимается исключительно РУСАДА.

— Существуют общероссийские антидопинговые правила, которые обязана соблюдать каждая спортивная федерация в России, -- говорит антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова. -- В соответствии с этими правилами и строится работа в сфере противодействия допингу. Если появляется какая-либо информация о возможном случае употребления допинга, федерация обязана сообщить в РУСАДА, которая проводит соответствующее расследование.

Помимо отдела расследований и новых полномочий, Минспорта в ближайшее время планирует также создать своеобразную программу защиты свидетелей по случаям допинга. Речь идет об установлении дополнительных прав и ответственности для информаторов. Предполагается, что люди, сообщившие о допинге, смогут получать юридическую помощь и гарантии на случай увольнения. За ложные показания предлагают установить дополнительную ответственность.

По словам Иконниковой, эта мера сейчас действительно необходима, особенно установление ответственности за ложные показания по случая нарушения антидопинговых правил.

— Что касается создания правовых механизмов по работе с информаторами — важным, на мой взгляд, является установление мер ответственности за представление заведомо ложных сведений. Это позволит избежать необоснованной клеветы в адрес определенных людей, а также обращений по надуманным поводам. Разумеется, эта мера должна быть хорошо проработана в юридическом плане, — отметила Иконникова.

БУДУТ ЛИ ЛАТИТЬ ИНФОРМАТОРАМ?

Интересно, что совсем недавно МВД получило право платить информаторам за сведения, которые помогают в раскрытии преступлений. Соответствующий приказ утвердил Минюст. Суммы выплат могут варьироваться от 50 тыс. до 10 млн руб. Теоретически Минспорта мог бы рассмотреть подобную инициативу — поощрять сведения информаторов за сведения о допинге. В самом Минспорта эту тему не прокомментировали.

В общей сложности контракт на исследования по борьбе с допингом включает 10 пунктов. Сумма работ по договору составляет 4,5 млн рублей. Ранее ведомство сообщало, что планирует лишать спортсменов имущества и доходов, если они нарушили антидопинговые правила. При этом говорится об имуществе, которое спортсмены получили за спортивные достижения. Еще одна инициатива Минспорта — дополнительная уголовная ответственность за нарушение антидопинговых правил. Речь идет о манипуляциях с тестами спортсменов и оборудованием для отбора допинг-проб. На данный момент в российском законодательстве существует уголовная ответственность только за склонение спортсмена к употреблению допинга.