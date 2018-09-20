В четверг на Сейшельских островах состоится заседание исполкома WADA, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении в правах нашего допинг-агентства РУСАДА.

Напомним, что РУСАДА дисквалифицировано с ноября 2015 года. Но в минувшую пятницу комитет WADA по соответствию кодексу неожиданно рекомендовала исполкому «помиловать» наше агентство. Вскоре выяснилось, что WADA первым пошло на уступки и предложило России компромиссный вариант: они восстанавливают РУСАДА, а мы – пускаем их в закрома московской допинг-лаборатории, опечатанные Следственным комитетом в связи с делом перебежчика Григория Родченкова. Наши согласились на такой «обмен», и комитет по соответствию тут же изменил свою позицию в пользу России.

НА КУХНЕ У БЬОРНДАЛЕНА

И вот «судный день» настал. На тропическом острове в Индийском океане (Сейшелы – бывшая британская колония, они расположены к северу от Мадагаскара и славятся своими пляжами, пальмами, кокосами, а также офшорами) 12 человек будут решать дальнейшую судьбу нашего спорта. Ведь во многом именно из-за дисквалификации РУСАДА до сих пор отстраняют наших легкоатлетов, паралимпийцев, не дают нам международных соревнований по биатлону… А помните, как пачками «отстреливали» российских спортсменов перед Олимпиадами в Рио-2016 и Пхенчхане-2018? Но если «присяжные» в пляжном раю ликвидируют это препятствие, ситуация кардинально изменится.

Прежде WADA обычно следовала рекомендациям комитета по соответствию. Однако гарантировать, что так будет и на сей раз, не может никто. Как и предсказывал «Советский спорт», противники «помилования» России сполна использовали несколько дней, остававшихся до исполкома. На WADA обрушился мощнейший шквал критики, обвинений в нечистоплотности и подковерном сговоре с «грязными русскими».

Солировали в этом хоре, конечно, британцы и американцы. Хотя свою лепту внесли голоса и из Канады, Франции, Швеции. А вчера с единым протестным письмом выступили аж 13 национальных допинг-агентств. Еще удивил легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который в интервью ТАСС высказался довольно обтекаемо, но все-таки сказал следующее: «Ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу WADA».

О-па-па! Что-то мне подсказывает, что в этот день на семейной кухне Бьорндаленов мог случиться основательный скандальчик. Пусть жена Уле Эйнара все олимпийские победы одержала под белорусским флагом, но начинала-то Дарья Домрачева в биатлоне под флагом российским. Как Бьорндален умеет рубить дрова, мы по телевизору уже видели, а вот как он получает скалкой по кумполу… Сомневаюсь, что в Норвегии ему доводилось сталкиваться с чем-то подобным.

НАЧИНАЕМ СО СЧЕТА 0:1

Шутки шутками, но обстановка вокруг сейшельского судилища действительно раскалилась до предела. Против оправдания РУСАДА выступают не только спортсмены, функционеры, политики, но и непосредственные участники сегодняшнего действа. В частности, вице-президент WADA норвежка Линда Хофстад Хеллеланд открытым текстом заявила, что на исполкоме будет голосовать против. Мне трудно судить, насколько это стыкуется с тамошней внутрикорпоративной этикой, но одним «присяжным» у нас, как ни крути, стало меньше. Досрочные 0:1.

Хотя остаются еще 11. Включая труднопредсказуемых (и пока хранящих молчание) государственных чиновников из экзотических стран вроде Доминиканы, Новой Зеландии и Судана. Вполне возможно, что судьбу голосования решат именно они. И вряд ли стоит ожидать крупного итогового «счета», единодушием там явно не пахнет. Один, два, максимум три голоса в ту или иную сторону.

И еще один важный момент. В огульном анти-вадовско-российском хоре последних дней почти незаметными остались редкие предложения некоего промежуточного варианта: не принимать решение по РУСАДА на этом исполкоме, а отложить его – чтобы было время все как следует обсудить и взвесить. Например, в таком направлении высказался Институт национальных антидопинговых организаций iNADO.

Вариант любопытный. И для России, между прочим, не самый плохой – пусть он, конечно, и хуже немедленной «амнистии». Дело в том, что исполкомы WADA обычно проходят три раза в год – в сентябре, ноябре и мае. То есть, до следующего заседания – всего-то пара месяцев. После трех лет непрерывно-тотальной допинг-трепки еще немножко можно и потерпеть. Не рассыплемся.

А пока – ждем вестей из-под кокосовых пальм. Наших там, кстати, не будет. Выступление представителей РУСАДА в программе исполкома не предусмотрено, а лететь через полмира просто так, пусть и на роскошный пляж, – мероприятие недешевое. Хотя по времени разница между Москвой и Сейшелами – всего один час. В «восточную» сторону, как с Саратовом или Самарой.

Состав исполкома WADA