Исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление статуса РУСАДА.

Напомним, что наше национальное агентство было дисквалифицировано с ноября 2015 года. Поводом послужил доклад специальной комиссии WADA, посвященный проблемам в российском спорте – Россия обвинялась в систематическом сокрытии положительных проб и государственной поддержке допинга. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, плюс была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Последствия скандала оказались огромными и косвенно привели к тому, что наши легкоатлеты уже несколько лет выступают на международных турнирах лишь под нейтральным флагом, что Олимпийский комитет России был временно дисквалифицирован в аккурат на сроки проведения Игр в Пхенчхане, что ряд наших ведущих спортсменов-зимников не поехал в Корею…

Но в последние дни ситуация выровнялась. Официальное письмо министра спорта РФ Павла Колобкова, отправленное в WADA, стало важнейшим шагом к исправлению сложившегося положения вещей. В нем российская сторона де-юре признала выявленные в докладе Макларена проблемы с допингом в стране, а также пообещало гарантировать доступ к образцам проб российских атлетов, хранящихся в Московской лаборатории, опечатанной СКР в связи с делом Григория Родченкова… После получения письма 14 сентября 2018 года Комитет по соответствию WADA выпустил рекомендацию восстановить статус РУСАДА как полноценного члена Всемирного агентства. Принять такое решение мог лишь исполком, который и собрался в эти дни на Сейшелах.

Все последние дни в адрес WADA шла мощнейшая информационная атака со стороны известных спортсменов, национальных агентств и чиновников разного уровня, направленная лишь на то, чтобы не допустить восстановление статуса РУСАДА. Особенно старались, разумеется, американцы.

– WADA и Россия давно играли друг с другом в гляделки, но первой моргнуло все-таки WADA, – жестко высказывался глава американского агентства Трэвис Тайгерт. – Недопустимо, чтобы Всемирное агентство было на побегушках у МОК. Нужно расформировать их исполком и сделать WADA полностью независимым. Сейчас вся эта ситуация откровенно дурно пахнет!

Напомним – Тайгерт был в числе тех, кто призывал отстранить всех российских атлетов от Игр в Пхенчхане, критиковал решение CAS оправдать 28 спортсменов, которых ранее признали виновными в нарушении допинговых правил на Играх в Сочи, но при этом яро защищал норвежку Терезу Йохауг, попавшуюся на стероидах.

Конечно, USADA не осталось в одиночестве. 13 разных национальных агентств выступили резко против возможного восстановления РУСАДА. А член комитета по соответствию WADA, канадка Бекки Скотт, и вовсе ушла в отставку в знак своего протеста против подобного развития событий.

Но все было тщетно.

Сегодня на Сейшелах исполком WADA проголосовал за то, чтобы вернуть статус РУСАДА. Российское агентство признано соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Из 12 членов исполкома 9 проголосовали «за», 2 – «против», 1 – воздержался.

Значит ли это, что все проблемы решены? Нет. Но большая их часть, похоже, все-таки решилась положительно. Жаль, что лишь спустя 3 года после начала этой сложной истории.