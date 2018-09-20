Исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление в правах нашего национального агентства РУСАДА.

Из 12 членов исполкома, заседание которого прошло на Сейшельских островах, девять проголосовали в пользу России, двое высказались против и один воздержался. По сравнению с ожиданиями последних дней, в которые WADA подверглась мощной критике, это не просто победа, а форменный разгром. Вроде бы только что (с 14 сентября, когда комитет по соответствию кодексу рекомендовал «помиловать» РУСАДА) из каждого западного утюга неслось: «Позор! Сговор! Грязные интриги!». После трех беспросветных лет, когда нас постоянно били и унижали, унижали и отстраняли, отстраняли и били еще…

И вдруг - 9:2. Чудо на сейшельском пляже.

Порадуемся, конечно. Есть чему. Отпустило, прояснилось. Но и зададимся вопросом: что же произошло? Что вдруг изменилось?

НАС ДОЛГО ДЕРЖАЛИ В УГЛУ

Разумеется, тут не обошлось без «большой дипломатии под большими коврами в больших кабинетах». Но что-то я сомневаюсь, что дело здесь только в ней. Уж слишком жесткую антироссийскую позицию WADA занимало все эти годы. Они прекрасно понимали, какой крик поднимется в случае столь резкого разворота. И тем не менее - развернулись все равно. Кстати, напомню, что на прошлой неделе первым на уступки пошло именно WADA, предложившее нам эту «амнистию» в обмен на доступ к пробам московской допинг-лаборатории. Ну, или так это было представлено официально. Нет, ребята, тут одной «русской коррупцией» и каким-нибудь «разовым заносом» дело не объяснишь.

Тогда чем? Тем, что они тоже «не мыслят нормального спорта без России»? Ох, не уверен. Мировой спорт без нас проживет. Так, слегка взгрустнет-почешется, но не больше. И в конце концов, именно WADA способствовало созданию еще недавней тупиковой ситуации, когда от нас требовали того, чего мы делать ни за что бы не стали. Прежде всего - признания выводов комиссии Макларена о государственной допинг-системе.

Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, если не вдаваться в лишние подробности, дело было так.

Сначала нас поймали. Потом, как мы ни брыкались, затащили в угол, поставили лицом к стене и долго там держали, выбивая признание. Что-то - услышали, чего-то – так и не дождались. И в какой-то момент они поняли: больше отсюда ничего не выжмешь. Ситуацию в любом случае надо менять. И поменяли.

Но это не все. Это только во-первых. А во-вторых, даже самые отъявленные «ястребы» не могли не замечать: речь всякий раз идет о российских допинг-грехах далеко не первой свежести. То из Сочи, а то из летнего Пекина-2008. Из новенького же, если что и появляется, то только в отдельно-конкретных видах спорта (скажем, в легкой и тяжелой атлетиках), и «новенькое» РУСАДА, пусть и пораженное в правах, отлавливает внутри страны все безжалостней и четче. У нашего агентства – новое руководство, у минспорта и ОКР – тоже. И, если оставить за скобками бред сивых кобыл, звучащий из российского телевизора (хотя они там, на Западе, его не особо и слышат, это на нашу публику рассчитано), то в плане не слов, а реальных действий наша страна последние месяцы ведет себя образцово.

ЗАБУДЕМ СТАРЫЕ ГРЕХИ

Еще проще скажу: в нынешних разговорах между спортивными журналистами (скажем, в курилке) типовая формулировка – «это было еще тогда, когда у нас ЖРАЛИ».

Понимаете, да? Нет, на региональных уровнях и в российском спорте младших возрастов до сих пор хватает всякой гадости. Примеров немало. А вот на вершине, в сборных, стало резко, резко почище. Мы выстояли свое в темном углу, мы поняли, что просто так нас оттуда не выпустят - и мы воленс-неволенс стали меняться. С трудом, но начало доходить, что жрать – нехорошо и опасно (разговоры о том, что «у них допинга еще больше, просто их не ловят», сейчас не к месту). А теперь наше «начало доходить», похоже, дошло и до WADA. Мол, старые российские грехи – одно, а наш сегодняшний спорт – другое. И лед тронулся. А теперь, на жарких Сейшелах – если не растаял, то раскололся точно. Ура!

Дальше (крик на Западе, конечно, поднимется еще громче, но теперь пусть кричит) мы ждем реабилитации многострадальных российских паралимпийцев и «временно отстраненного» биатлонного СБР. С легкой и тяжелой атлетиками ситуация посложнее: там допинг-случаи до сих пор продолжаются регулярно. Просто теперь это лакомые кусочки уже не для WADA, а скорее для РУСАДА, вдохновленного своим восстановлением. Даешь российских, внутренних «ястребов»! Лишь бы больше не стоять в углу.

Последнее: эта красивая история может сломаться, если наш Следственный комитет, опечатавший московскую допинг-лабораторию, станет всячески тормозить допуск туда людей из WADA. Тогда это будет означать, что мы их просто «кинули», и весь скандал опять разгорится с удвоенной силой.

Да отдайте вы им эти старые пробы, черт с ними! Они в нас новых уже поверили.