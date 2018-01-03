Лучшее кино для просмотра в дни, когда нет прямых трансляций со стадионов.

Для любого человека, искренне интересующегося историей киноискусства, навсегда золотыми буквами на мраморе исторической памяти останутся такие фильмы, как «Вратарь», «Первая перчатка», «Запасной игрок», документальное кино Лени Рифеншталь. Есть культовые фильмы для тех, кто любит волейбол, баскетбол. Влюбленные в велоспорт, конечно, назовут «Тото на велогонке», «Уходя в отрыв».

Рейтинг «Советского спорта» не претендует на охват всего и вся. Наверняка каждый из читателей имеет свой собственный хит-парад кинопристрастий. Но мы попытались составить свой рейтинг, опираясь на множество показателей, включая бюджет фильма, кассовые сборы, количество проданных экземпляров.

«Сенна»

Фильм о легендарном бразильском гонщике Формулы-1 Айртоне Сенне. Это документальный фильм с использованием архивных видеозаписей, который, благодаря гениальному монтажу и режиссуре, погружает нас в закулисье самой популярной гоночной серии.

«Невидимая сторона»

Фильм о том, как маленький, никому не нужный темнокожий паренек вопреки всему становится звездой американского футбола. Этот фильм стоит посмотреть не только из-за любви к спорту, но и ради великолепной актерской игры Сандры Буллок, получившей «Оскар.

«Малышка на миллион»

Фильм Клинта Иствуда с ним же в главных ролях о том, как 31-летняя официантка начинает заниматься боксом и вскоре уже бьется за звание чемпионки мира.

«Рокки»

Легендарный фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли. При затратах на съемки в 1,1 миллиона долларов фильм принес более 200 миллионов в качестве сборов. В центре сюжета боксер-любитель, получивший шанс на бой за чемпионский пояс.

«Нокдаун»

Так уж получилось, что три из пяти лучших спортивных фильмов – про бокс. История о том, как потерявший последнюю надежду боксер-ветеран во времена Великой депрессии возрождается и бьется за чемпионский пояс.

«Гонка»

Фильм об одном из самых легендарных противостояний в истории Формулы-1: Ники Лауда против Джеймса Ханта. Это не только битва двух пилотов – это битва двух миров, двух философий, двух абсолютно непохожих на себя людей с одной целью.

«Жизненные циклы»

Если сказать, что этот фильм о велосипедах – вы не станете его смотреть. Но это как раз тот случай, когда стоит посмотреть фильм о велосипедах – ошеломляющая история с сумасшедшим визуальным рядом.

«Вспоминая титанов»

В «белой» Америке середины прошлого века тренером школьной команды становится темнокожий специалист. Решение немыслимое. Доходит до бойкота со стороны игроков его же команды. Но он со всем справится…

«Легенда №17»

Валерий Харламов – возможно, лучший хоккеист в истории этого вида спорта. Фильм рассказывает, как закалялось не только мастерство хоккеиста, но и его характер.

«Фаворит»

Непригодная для скачек лошадь, подслеповатый жокей, списанный со счетов тренер. Так начинается лучший фильм о скачках в истории современного кинематографа.

«Олимпия»

Времена правления Гитлера в Германии, да и везде, вспоминать не принято. Но немецкому народу есть и чем гордится. Один из лучших режиссеров в истории кинематографа – Лени Рифеншталь. Его шедевр – «Олимпия» - фильм об античных Олимпиадах, о культуре спорта. В фильме использовались самые передовые технические приемы того времени.

«Непокоренный»

Фильм больше, чем о спорте. Вышедший на свободу борец за равноправие Нельсон Мандела хочет сплотить народ с помощью спорта. В качестве инструмента выбрана регбийная команда, которая должна выиграть домашний Кубок мира.

«Гран-при»

Еще один фильм о Формуле-1. В отличие от двух предыдущих, в основу которых легли реальные события и даже архивная съемка, эта лента повествует о вымышленных событиях. Но она сделала настоящий прорыв в технике съемки спортивного кино.

ВИДЕО

«Боец»

Фильм о боксере, которого тренирует собственный старший брат – бывший боксер. Оказавшись на дне нужно как-то выкарабкиваться. А как это сделать, если брат – наркоман, а ты – отказался от его услуг?

«Человек, который изменил все»

Брэд Питт в спортивной драме. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради этого. В центре повествования история того, как один человек изменил весь вид спорта – американский футбол.

«Каждое воскресенье»

Еще один актер-гений в фильме про спорт – Аль Пачино. Он - тренер в команде по американскому футболу, столкнувшейся со сложностями. Хуже всего, что владелица команды, которую играет Камерон Диас, ничего не смыслит в игре и только вредит.

«Мошенник»

Фильм про бильярд. Молодой игрок отлично играет в бильярд, но промышляет тем, что обыгрывает доходяг из баров, которые не знают, что он – профессионал. В какой-то момент он попадает на парня, который ему не по зубам. На кону все деньги. Он проигрывает. А ведь у парня только появилась первая стоящая цель – стать чемпионом.

«Ип Ман»

Если бы не Брюс Ли, вряд ли кто-то в Европе и США узнал бы о существовании такого учителя китайских единоборств, как Ип Ман. Однако, благодаря самому известному в мире «каратисту», о великом наставнике стало известно. Теперь о нем фильмы снимают, и очень хорошие фильмы.

«Искусство полета 3D«

«Живыми вы оттуда не вернетесь». Эту фразу частенько слышат герои самого дорогого фильма о сноубординге в истории. Теперь у нас есть возможность посмотреть, где этим парням сулили смерть.

«Рестлер»

Рестлер, списанный в утиль, возрождает свою карьеру – это о сюжете. Актер, списанный в утиль возрождает свою карьеру – это о Микки Рурке, который исполнил роль рестлера и получил за это «Оскар».