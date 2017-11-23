Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев считает, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на своем заседании, которое пройдет в Монако 25-26 ноября, вряд ли восстановит членство ВФЛА в организации.

- Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сказал, что представителей России на этом заседании не будет, но он надеется на «компромиссное решение». Что думаете по этому поводу?

- Я не знаю, по какой причине представителей ВФЛА не будет в Монако. Возможно, нас не пригласили. Но если вы хотите решить вопрос положительно, то надо было обязательно туда ехать. Причем заранее, чтобы поговорить со всеми членами совета. Я знаю, что далеко не все члены совета ИААФ настроены негативно в отношении России. Поэтому я не понимаю, почему нас там не будет? Ведь международная федерация имеет отношения только с национальной федерацией, а не с Минспорта или олимпийским комитетом.

- Сколько человек входят в совет?

- Всего 27 членов, минус Бутов, который из-за санкций не имеет право голоса.

- Как же охватить 26 человек? Тогда нужно отправлять в Монако большую делегацию?

- Никакую делегацию отправлять в Монако не надо, достаточно одного человека, которому доверяют члены совета. Просто надо приехать заранее и провести кулуарные встречи со всеми членами совета. Привести наши аргументы, попробовать их убедить. Это может повлиять на итоговое решение. Ведь голосование тайное. И надо еще учесть тот факт, что состав совета не менялся с тех пор, как начались все эти скандалы и санкции в отношении России. То есть, не надо налаживать новые контакты. Многие важные вопросы решаются кулуарно, в неофициальных разговорах.

И еще раз повторю, мы имеем полное право присутствовать на слушаниях, где решается судьба нашей федерации.

- Одним из главных условий восстановления ВФЛА была аккредитация РУСАДА. Но ВАДА решило не восстанавливать РУСАДА в правах.

- Даже МОК ничего не мог с этим сделать. Как только ВАДА приняло такое решение, нужно было сразу поднимать вопрос перед ИААФ, чтобы ИААФ исключила этот вопрос из дорожной карты.

- На каком основании?

- На основании вновь открывшихся обстоятельств. Есть такой термин в юриспруденции. ВАДА не хочет восстанавливать РУСАДА. Но возникает вопрос: причем здесь ИААФ? Все пробы у наших атлетов берут иностранные лаборатории. Атлет сдал пять проб, все они отрицательные – тогда его нужно допускать к соревнованиям.

- Но ИААФ на такое не пойдет – восстановление РУСАДА для федерации вещь принципиальная.

- Значит, надо идти в суд. И не в Международный спортивный арбитраж в Лозанне, эта организация создана под ВАДА. Надо обращаться в суд, который находится по месту юрисдикции ИААФ – то есть, обращаться в суд в Монако. И там оспаривать все эти не легитимные решения ИААФ.

- Но эти процедуры растянутся на год…

- И что? До лета еще есть время, надо этим заниматься. Если ничего не делать, то ничего и не будет. Кстати, должен напомнить, что Россия является одним из учредителей Международной федерации легкой атлетики, которая была создана в 1912 году (в 2001 году организация сменила название на ИААФ. - Прим. ред.).

- Каков в итоге ваш прогноз: ничего хорошего от решения совета ИААФ нам ждать не стоит?

- Если нас труда не пригласили и нас там не будет, о каком положительном решении может идти речь?