Вы даже не представляете, насколько многогранен его талант.

РОДЧЕНКОВ СТРАННЫЙ

Чем ближе заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, на котором решится, допустят ли российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018, тем плотнее забивает собой информационное пространство Григорий Родченков. Сначала он появился в The New York Times со своими дневниками, потом в эфире НТВ с совершенно дикими откровениями.

Все это вызвало бурный отклик в российской прессе. Родченкова называли предателем, сказочником, пациентом Кащенко и даже предлагали расстрелять. Но это были просто слова, за которыми не стояло ровным счетом ничего. Настоящие информационные торпеды, направленные на дискредитацию экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, полетели на выходных.

Сначала Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Sports.ru рассказала, что Родченков пробовал себя в специфическом жанре:

- Он, конечно, очень странный. Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было, - сказала Журова.

Спустя пару дней эту же информацию подтвердил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов:

- Разве может быть адекватен Родченков, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?

Босс российского биатлона не только выразил сомнение в «нормальности» Родченкова, но и готовность подать на информатора WADA в суд за клевету:

- Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу, - заявил Кравцов.

ГУГЛ В ПОМОЩЬ

Но это не самое интересное в данной ситуации. Информация о рассказах порнографического содержания, которые якобы писал Родченков под псевдонимом Виктор Конте, интриговала гораздо больше.

С помощью всемогущего гугла проверить слова Кравцова было не трудно. Рассказы автора Виктора Конте нужного содержания действительно нашлись. Их всего три. Читать от начала и до самого конца не рекомендуем. Чтобы составить мнение о таланте писателя, хватит и поверхностного ознакомления.

Номер один – «Эстонские сборы», жанр: эротическая проза, дата выхода – 30.06.2007.

Номер два – «Пудель и мартини», жанр: эротическая проза, дата выхода – 30.06.2007.

Номер три – «Нефтеперерабатывающий завод», жанр: эротическая проза, дата выхода – 08.07.2011.

ПОЧЕМУ ЭТО И ВПРАВДУ РОДЧЕНКОВ?

Российского химика выдает псевдоним. Виктор Конте – основатель фармацевтической компании BALCO, прославившейся на весь мир не только размахами своей деятельности, но и причастностью к громким допинговым скандалам с участием американских атлетов. Беглый анализ деятельности Родченкова позволяет понять, на кого он пытался равняться всю свою карьеру.

Что касается творческих начинаний профессора, то для некоторых российских журналистов это не новость. Несколько лет назад он делился со СМИ горячими подробностями взаимоотношений между некоторыми российскими спортсменками, их тренерами и даже функционерами посредством электронной переписки.