Как воспитывают новых чемпионов? Кто тренирует будущих героев самых крупных турниров? Как сегодня дети приходят в легкую атлетику, и не пугают ли их трудности, которые переживает сегодня этот вид спорта в нашей стране? «Советский спорт» решил отыскать ответы на эти вопросы там, где, возможно, уже сейчас тренируются будущие чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр.

СШОР ЦСКА – одна из старейших в России спортивных школ Олимпийского резерва, она была создана в 1962 году, через десять лет после Олимпиады в Мельбурне, первой для советских олимпийцев. В стенах этого учебного заведения выучились десятки тысяч советских и российских легкоатлетов, сотни из которых стали чемпионами и призерами Европы, мира и Олимпийских игр. Именно здесь делали первые шаги в спорте чемпионка Олимпиады в Лондоне по прыжкам в высоту Анна Чичерова, бронзовые призерки мюнхенской Олимпиады бегуньи Надежда Бесфамильная и Наталья Лебедева, неоднократный чемпион Европы и мира, серебряный призер Олимпиады в Атланте, обладатель мирового рекорда по спортивной ходьбе на дистанции 5 000 метров Михаил Щенников.

Сегодня в СШОР ЦСКА занимаются 390 легкоатлетов различных возрастов, которых готовят к соревнованиям и учат спортивному мастерству 19 тренеров, в числе которых заслуженные тренеры России Александр Фетисов (прыжки в высоту), Светлана Плескач-Стыркина (бег на средние дистанции), Вера Михеева (бег на короткие дистанции) заслуженный мастер спорта Руслан Гатауллин (прыжки в длину и прыжки с шестом).

Кстати, посмотреть своими глазами на то, как готовят к стартам юных спортсменов, можно практически в любой день в ЛФК ЦСКА – именно там тренируются легкоатлеты армейской школы. Комплекс загружен с раннего утра до позднего вечера, при этом юные спортсмены приходят на занятия во второй половине дня, после окончания учёбы в школе.

Чем привлекает их именно легкая атлетика? У Александра Фетисова, в своё время воспитавшего серебряную призёрку чемпионата мира 1997 года по прыжкам в высоту Ольгу Калитурину, есть свое объяснение:

«Легкая атлетика – уникальный вид спорта. В нём представлены 44 дисциплины, которые позволяют любому человеку найти себе спортивное увлечение по душе. А главное, любые достижения здесь совершаются только через упорный труд, благодаря которому можно развить свои собственные спортивные таланты. Если же постоянная работа над собой сочетается с божьей искрой, то чемпионские и олимпийские медали становятся вполне достижимыми».



14-летняя Анастасия Паранова, одна из учениц Александра Фетисова, завоевала на недавнем Открытом Кубке на призы Светланы Мастерковой первое место в забеге на 60 метров среди девушек её возраста. А воспитанница Светланы Авериной 14-летняя Дарья Ходакова взяла «серебро» на этих же соревнованиях в беге на 800 метров.

"Сегодняшние мальчишки и девчонки, приходящие к нам в школу на занятия, конечно же, отличаются от своих сверстников 10, 20 или 30 лет назад, – рассуждает тренер нескольких детских групп по бегу на короткие и средние дистанции Светлана Аверина. – У них много новых, невиданных тогда интересов и увлечений, но в целеустремленности, упорстве и спортивном трудолюбии они своих предшественникам не уступят. Взять, к примеру, дважды чемпионку Москвы Юлю Хабарову. Она пришла к нам два с половиной года назад из художественной гимнастики. Сегодня Юля вполне полноценная легкоатлетка, регулярно и упорно тренируется и в результате завоёвывает свои первые медали».

На решение Юлии Хабаровой всерьез заняться легкой атлетикой без сомнения повлияли её родители: её папа Михаил также в детстве занимался бегом в спортивной школе. Но этот выбор был сделан не сразу – Юлия успела проверить свои силы в разных видах спорта: помимо семи лет художественной гимнастике, девушка также пробовала себя в волейболе и большом теннисе. Зато теперь Юля Хабарова точно знает, чем именно она хочет заниматься. А попутно подтверждает слова своего тренера о том, что отличия современных юных спортсменов от их предшественников 20-летней давности не ограничиваются только новыми возможностями для путешествий или гаджетами. Куда важнее – новые принципы выстраивания личной карьеры с самого раннего возраста.



«Я хочу быть успешной и в спорте, и в академических учебных дисциплинах, – говорит Юлия Хабарова. – Уже сейчас целенаправленно готовлюсь к поступлению в высшее учебное заведение по специальности «Экономика и бизнес-менеджмент». Я настроена быть гармонично развитым и успешным человеком и в спорте, и в деловой карьере».

Пока рано говорить о том, станет ли юная Юлия Хабарова российской олимпийской звёздочкой в легкой атлетике или вырастет в успешную бизнес-леди. Ясно одно: занятия спортом серьезно помогают девушке к воспитанию в себе духа победителя (как-никак, она уже дважды становилась чемпионом Москвы!) и целеустремлённости.