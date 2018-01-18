Группа хакеров Fancy Bears, которых связывают с российскими спецслужбами, передала RT расшифрованную переписку между Юлией и Виталием Степановыми и МОК. Еще в 2016 году супруги попали под патронаж Международного олимпийского комитета, о чем во всеуслышание заявил президент организации Томас Бах. Светлана получила грант на продолжение своей легкоатлетической карьеры, а Виталий занял должность, связанную с борьбой с допингом. Ранее он работал в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Именно Виталию, если верить хакерам, не понравилась существующая программа защиты осведомителей WADA. В начале сентября 2016 года семья Степановых пожаловалась, что Томас Бах, обещавший им поддержку и средства, обещания не сдержал. Виталий также планировал поступить в университет при поддержке МОК, чтобы имел возможность совмещать учебу с работой. По контракту он должен был работать всего пять дней в месяц, а остальное время уделять образованию.

«Есть ли шанс, что я тоже смогу получить грант от МОК? Я абсолютно уверен, что могу стать отличным сотрудником в будущем. Я уже показал, что настроен решительно, разделяю олимпийские ценности и неподкупен. Разве не эти качества требуются МОК?» — задает Степанов вопрос в письме генеральному директору МОК Кристофу де Кепперу.

Чиновник ответил, что готов обсудить все накопившиеся вопросы, в том числе и продвижение по карьерной лестнице. Для этого он пригласил Степановых в Лозанну за свой счет. Покинуть США у семьи возможности не было из-за своего неопределенного юридического статуса и, как следует из переписки, они предложили общаться с помощью Skype, либо через доверенное лицо Патрика Мадьяра.

Де Кеппер не стал ждать и сам явился в США, где в Нью-Йорке состоялась встреча. После нее, по информации хакеров, гендиректор МОК прислал семье еще одно письмо, в котором сообщил, что Виталию будет предложена работа консультантом при создании нового независимого антидопингового агентства. Юлии же предполагалось выделять по $2500 долларов в месяц на организацию тренировочного процесса. Зарплата Виталия Степанова же, исходя из переписки, должна была составить $5500 долларов. Оба контракта были рассчитаны до 2018 года.

Как следует из данных, переданных хакерами RT, переписка продолжилась, поскольку Юлию интересовала возможность продления контракта до Олимпиады 2020 года, на которой он планировала выступить. Главным пунктом, не устроившим супругу Виталия Степанова, был факт выделения стипендии не самой спортсменке, а национальной спортивной федерации и национальному олимпийскому комитету. Как известно, с Всероссийской федерацией легкой атлетики и Олимпийским комитетом России спортсменка сотрудничать не намерена.

Что касается американской стороны, то тренеры и студенческие спортивные команды не готовы сотрудничать с Юлией Степановой. Возможно, из-за допингового прошлого. Напомним, что ранее спортсменка отбыла дисквалификацию за применение стероидов.

Однако сама легкоатлетка выразила желание участвовать в соревнованиях именно Национальной ассоциации студенческого спорта и попросила МОК посодействовать ей в этом.

Хакеры Fancy Bears сообщили, что ответа на письмо не последовало. По их информации, де Кеппер просто переслал письмо своим помощникам.

И все же Виталий Степанов в конце октября 2016 года решил вновь написать письмо в МОК, на сей раз адресовав его Ричарду Бадджету – главе медицинского департамента. Бывший сотрудник РУСАДА вновь раскритиковал программу по защите осведомителей WADA и предложил внести в нее определенные правки. В частности, Виталия не устроил пункт общения с организацией исключительно на английском и французском языках, а также просьба WADA брать на себя всю ответственность за свое будущее после информирования агентства.

«Просто неприемлемо слышать, что WADA не может предоставлять физическую защиту информатору и его семье. Вы должны оказать поддержку, привлекая в том числе правоохранительные органы. Также уберите пункт, где вы просите осведомителей воздержаться от дальнейших действий, если от этого может возникнуть угроза жизни. Вы снова фактически говорите, что вам и не нужна никакая информация», — пишет Степанов.

На данный момент просьбы бывшего сотрудника WADA не услышаны. Программа защиты информаторов в финальной редакции вышла без учета правок Степанова.