28 апреля громыхнула новость на сайте РУСАДА – пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин тайно проводил тренировки в киргизском Караколе со своими бывшими подопечными. Информация подтвердилась, и причастные к сбору в Средней Азии получили бан от международной федерации легкой атлетики. Специальный корреспондент «Советского спорта» в Саранске объясняет, что вообще произошло.

На информационном поле республики эта новость прошла во многом незамеченной. Наверное, это произошло из-за продолжающихся майских праздников. Лишь министр спорта Мордовии Владимир Киреев отметил, что Чегин в республике не работает, и где он обитает в настоящий момент, ему неизвестно.

Сделаем некий флэшбек в прошлое, чтобы затем вернуться в настоящее. Когда мордовская школа спортивной ходьбы уже горела в допинговом огне, Виктор Михайлович Чегин был бодр и держал удар, объясняя всё происходящее происками мировой политической закулисы. В мае 2015-го после того как его воспитанницы вновь собрали все «золото» на Кубке Европы в Мурсии, он отрапортовал: мы не сломались, как враги ни пытались это сделать.

Это оказалось его последним выступлением на посту на тот момент уже негласного (формально уже руководили другие люди, ибо Чегин в ноябре 2014-го получил бан на четыре года; прим. авт.) руководителя центра олимпийской подготовки своего же имени. В июле того же года РУСАДА начала расследование по делу Чегина и все полномочия он окончательно с себя сложил, уйдя в отставку.

Дело тем временем раскручивалось, и в марте 2016-го бывшего золотодобытчика дисквалифицировали пожизненно, иначе на Олимпиаду в Рио могли и не пустить. Центр Чегина был переименован в спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике и продолжил работу.

Справедливости ради, нужно отметить, что нигде с того времени Чегин в публичном поле не появлялся. Журналисты на пресс-конференциях время от времени спрашивали нынешнего руководителя школы Веру Начаркину, мол, как там Виктор Михалыч? Не в курсе, - пожимала она плечами в ответ.

Слухи о том, что именно Чегин продолжает курировать весь тренировочный процесс мордовских ходоков, конечно, ходили все последние годы, но доказательств им не было, а сама школа превратилась в строго охраняемый объект – вход только по аккредитациям или паспортам.

Летом 2016-го немецкий телеканал ARD якобы предоставил доказательства участия Чегина в подготовке спортсменов на сборе в Сочи. Однако силуэт в микроавтобусе, показанный телекомпанией, мог принадлежать кому угодно. Поэтому доказательную базу сочли недостаточной, и обвинение закрыли. А слухи остались.

Несмотря на них, школа жила и развивалась. И без видимого присутствия Чегина ходоки раз за разом доказывали свою состоятельность на многочисленных юниорских и молодежных стартах, а вишенкой на торте стало «серебро» Сергея Широбокова летом на взрослом чемпионате мира в Лондоне.

Этой весной наступила затишье, публичных мероприятий в школе не проводилось. Говорилось о том, что спортсмены усердно готовятся к командному чемпионату мира по спортивной ходьбе в китайском Тайцане, который проходит в эти дни.

Заключительный тренировочный сбор проводился в горах в киргизском городе Карахол, неподалеку от легендарного озера Иссык-Куль, где располагались многочисленные всесоюзные здравницы. Ничто не предвещало беды, вести оттуда шли положительные.

Поэтому заявление РУСАДА от 28 апреля стало неожиданностью. Виктор Чегин вышел из тени, говорилось в нем, и 20 апреля принял участие в тренировке. Всероссийская федерация легкой атлетики отреагировала молниеносно, заявив о рабочей проверке данного факта. Если бы этого сделано не было, закрыли бы всех, а не только пятерых ходоков, тут стоит похвалить чиновников за оперативность.

Стандартный срок проверки – неделя. Весь легкоатлетический мир не очень-то и радовался первому настоящему весеннему солнцу, все ждали вердикт IAAF. Он получился таким – пятеро спортсменов, которые участвовали в киргизском сборе, сняты со стартов. Так получилось, что они съездили в Китай в качестве туристов. Двум непричастным, Василию Мизинову и Яне Смердовой, дали зеленый свет.

Порадовала реакция на решение IAAF руководства нашей легкоатлетической федерации. Дмитрию Шляхтину явно надоели скандалы, за которые ему приходится отвечать в самых высоких кабинетах. Главе Мордовии Владимиру Волкову ещё 28 апреля было отправлено обращение с просьбой разобраться с ситуацией в ввереном ему регионе.

Публичной реакции от него пока не последовало. Остальные соучастники процесса, который определенно подставил всех, по словам Шляхтина, включили дурака, ушли в полный отказ и играют в молчанку. Сам Чегин на звонки президента федерации не отвечает и тот честно признается – рычагов воздействия на саранскую школу у меня нет, это государство в государстве.

Зато последовало потрясающее интервью коллегам из информагенства ТАСС тренера Сергея Широбокова Екатерины Ежовой. Она заявила, мол, мой подопечный чист, а то, что с Чегиным общался, так это ничего страшного, в порядке вещей. Обвинение РУСАДА было предъявлено по статье «запрещенное сотрудничество», а не «нарушение антидопинговых правил». Екатерина Ежова об этом явно не в курсе. Поистине, простота хуже воровства.

Что будет дальше, вопрос интересный. Международная федерация легкой атлетики свою позицию обозначила четко: информация подтвердилась, а это означает, что никаких изменений в антидопинговой культуре России не произошло. Грубо говоря, все усилия по снятию бана с нашей федерации пошли псу под хвост.

Именно поэтому стоило бы ожидать очень серьезной реакции со стороны властей, но на носу и у республики, и у страны, домашний чемпионат мира. Вполне возможно, тему пока замнут, чтобы не портить информационный фон, как это происходит в нашей действительности очень часто.

Спортсменам и руководителям республиканской школы олимпийского резерва по легкой атлетике сейчас стоит найти в себе мужество признаться в нарушении установленных правил, и пойти на сотрудничество. Теперь уж точно не мировая закулиса виновата, поймали за руку свои же старшие товарищи из федерации.

Игра в молчанку это, конечно, модно.

Но хуже от нее будет всем.