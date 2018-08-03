Все, что нужно знать о первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.

В шотландском Глазго стартовал первый в спортивной истории объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. «Советский спорт» объясняет, что это такое, и нужно ли за ним следить.

Зачем это?

Чемпионат Европы сразу по нескольким по летним видам спорта проводится впервые. До этого каждая федерация довольствовалась своим собственным чемпионатом Европы, а чиновники из малоизвестной за пределами офисного центра в Лозанне конторы «Европейские олимпийские комитеты» носились с идеей Европейских Игр: что-то вроде полноценной Олимпиады, но только для европейцев. Идея на бумаге выглядела перспективно, но в реальности оказалось, что мало кто готов тратить миллиарды на создание инфраструктуры для такого мероприятия, тем более, что зрительский интерес к нему не гарантирован. В итоге первая Европеада прошла в Баку, на вторую претендовал Сочи, но из-за санкций ее передали Минску.

При этом в Европе есть действительно сильные континентальные федерации – вроде плавания или легкой атлетики – которые всерьез озабочены тем, что телерейтинги и доходы их собственных чемпионатов Европы перестали расти.

В результате, Европейская легкоатлетическая ассоциация, Европейская федерация водных видов спорта, Европейский велосипедный союз, Международная федерация гребного спорта и Европейский союз триатлона решили свои турниры объединить и продавать публике оптом. Позднее к этому соглашению присоединились Европейский гимнастический союз и Европейская ассоциация гольфа.

Как это будет?

Чемпионат-2018 состоит из семи частей и состоится сразу в двух странах: соревнования по легкой атлетике пройдут в Берлине, а Глазго примет соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону и гольфу. Проводить в двух разных городах оказалось дешевле – в Глазго нет большого современного легкоатлетического стадиона, а в Берлине – достаточного числа площадок для гольфа и гребли.

За что будут бороться?

В каждой дисциплине будут, разумеется свои медали. Довльно оригинальные.

Just 25 days to go until Europe’s top athletes gather in Scotland to battle it out for these👇🏅



Be there 🎟👉 https://t.co/Kc6dxNjVIH pic.twitter.com/1l6O1bLycA — Glasgow 2018 (@Glasgow2018) 8 июля 2018 г.

А еще организаторы решили плюнуть на олимпийские условности и совершенно открыто ввели командный зачет: сборная страны, выигравшей больше всего золотых медалей, получит специальный кубок — European Championship Trophy.

🏆🌍 introducing the European Championships trophy. It will be awarded to the country which secures the most gold medals by the end of the first ever @euro_champs.



Let the competition commence! #TheMoment #EC2018 pic.twitter.com/pcmVajlTAI — Euro Champs (@Euro_Champs) 1 августа 2018 г.

Трофей изготовлен из алюминия с использованием пластин из 22-каратного золота. В дополнение к трофею будет изготовлено 7 золотых слитков, которые будут подарены руководителям семи спортивных федераций-победительниц.

Причем здесь Евровидение?

Европейский вещательный союз – основной партнер чемпионата, система Eurovision отвечает за обмен трансляциями соревнований с другими телекомпаниям. А песенный конкурс, который так любят зрители российских эфирных каналов, – это коммерческий проект этой сети. И популярность бренда «Евровидение» организаторы хотят использовать для привлечения публики к спортивным трансляциям. В планах – собрать более миллиарда зрителей за 10 спортивных дней.

За кого болеть?

Хотя турнир и новый, но едут туда лучшие.

Россиянки традиционно были фаворитами в синхронном плавании. И в первый же день выиграли два золота, так что наша сборная как минимум на один день обеспечила себе лидерство в гонке за European Championship Trophy

A second gold medal of the day for Russia who take the duet technical mixed title in Synchronised Swimming:



🥇 🇷🇺 Russia

🥈 🇮🇹 Italy

🥉 🇪🇸 Spain#EC2018 pic.twitter.com/tQ5UvcMzPm — Euro Champs (@Euro_Champs) 3 августа 2018 г.

Сборная России выставили всех сильнейших и в плавании. Можно рассчитывать на медали у пловчих – Юлии Ефимовой и Анастасии Фесиковой. Совсем недавно они одержали победу на этапе серии «Маре Нострум» – Юлия на дистанции 100 м брассом, а Анастасия – на 50 м. У мужчин надежды связаны с 21-летним Евгением Рыловым, который намерен повторить успехи Олимпиады в Рио и чемпионата мира в Будапеште (бронзовые награды).

В легкой атлетике все немного сложнее. Совет международной федерации (ИААФ) в Буэнос-Айресе сохранил в силе временную дисквалификацию наших спортсменом, однако, это позволяет выступать им под нейтральным флагом. В медальных планах значились успехи прыгунов в высоту Марии Ласицкене и Данилы Лысенко. Но как раз в день старта пришло сообщение о том, что Лысенко отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В беге с барьерами фаворит – Сергей Шубенков. Сейчас он возглавляет мировой рейтинг с результатом 12,92 секунды на своей любимой дистанции 110 метров.

"The training we do is a little different but I can say it's worked so far." @s_shubenkov_EN on his preparations ahead of a prospective third European title in the 110m hurdles in Berlin. #TheMoment pic.twitter.com/zbV0WxHIqX — European Athletics (@EuroAthletics) 2 августа 2018 г.

Можно ждать результата от Анжелики Сидоровой, которая только что стала победительницей X этапа «Бриллиантовой лиги» в прыжках с шестом в Монако, повторив личный летний рекорд и возглавив топ-лист европейского сезона – 4,85 м.

Символика

Как и любое настоящее спортивное мероприятие международного масштаба, новый чемпионат не обошелся без своего звериного воплощения. Бонни и Берлино стали официальными маскотами чемпионата Европы по летним видам спорта. Нерпа Бонни родом из Шотландии, медведь Берлино – из Германии.

Спортивному мероприятию нужны не только маскоты, но и логотип. Здесь организаторы тоже постарались. Символом чемпионата стала цветная графическая звезда, которая символизирует спортивные направления в этом чемпионате.

Ну и отдельные мини-логотипы для каждой дисциплины тоже есть.

А еще будет?

Организаторы утверждают, что заявки на проведение следующего объединенного чемпионата Европы уже есть. И в 2022 году он точно состоится. А потом и вовсе превратится в престижный турнир, который будет всегда проходить посреди летнего олимпийского цикла. Осталась сущая мелочь – собрать аудиторию в 10 миллиардов. Если получится, то и турнир станет постоянным, и другие виды спорта захотят к нему присоединиться.