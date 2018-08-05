Климент Колесников в свои 18 лет уже обновил рекорд планеты – на дистанции 50 метров на спине он выдал время 24,00. Что принесло пловцу уже второе золото текущего турнира. И это – не единственный успех россиян на турнире!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Правда, сам чемпионат Европы по летним видам спорта начался для России с шокирующей новости. Данил Лысенко получил отстранение от стартов и лишение статуса нейтрального спортсмена за… нарушение анти-допинговых правил. Нет, чемпион мира в зале и вице-чемпион планеты в прыжках в высоту не сдал никакой положительной пробы. Но не предоставил во время информацию о своем местонахождение в единую систему ADAMS и из-за этого пропустил внесоревновательный допинг-тест. Для 21-летнего Лысенко это повлекло третью желтую карточку (раньше за ним числилось уже парочка таких нарушений) – и автоматическую дисквалификацию. По крайней мере, чемпионат Европы Данил точно пропустит.

Сама ситуация шокирует своей нелепостью. Как и оправдания Лысенко.

– У меня часто были проблемы со входом в систему ADAMS, – рассказал он в интервью «Р-Спорту». – И так я довел свою историю до ужасного состояния. Можно было обратиться к кому-то за помощью, но теперь поздно об этом рассуждать. Я старался указывать свое местонахождение вовремя – но не всегда получалось. Поверьте, я не собирался бегать и скрываться от допинг-офицеров. И новость об отстранении стала для меня громом среди ясного неба. Но понимаю, что виноват только сам – халатно относился к своим обязанностям, не воспринимая их всерьез.

Теперь Данилу грозит дисквалификация на год или два.

ПЛАВАНИЕ

Зато с первых дней турнира по плаванию, стартовавшему в Глазго, посыпались приятные новости. И главная из них – 18-летний Климент Колесников выиграл золото на 50-метровке на спине, обновив высшее мировое достижение! До этого он же помог нашей сборной добиться победы в кролевой эстафете 4х100 м.

– Вообще-то, ничего особенного не случилось. Особенное – это если выигрываешь Олимпиаду, – цитирует «Р-Спорт»» Колесникова. – Но, конечно, я рад показанному времени. Хотя и не особо думал о том, что готов бить рекорд.

Эта награда стала одной из пяти, которую завоевали российские пловцы в субботу. Правда – единственной золотой. Серебро принесла Светлана Чимрова (баттерфляй, 100 м) и смешанная эстафета вольным стилем 4х200 м (Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Валерия Саламатина, Виктория Андреева). Бронзу добыли Антон Чупков (брасс, 100 м) и Анна Егорова (вольный стиль, 800 м). В пятницу еще было упомянутое золото мужской кролевой четверки (Колесников, Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов). А в воскресенье посыпались и новые медали! Юлия Ефимова вновь обыграла Руту Мейлютите на 100-метровке брассом, Анастасия Фесикова стала второй в заплыве на 50 м на спине, а Вековищев, Изотов, Довгалюк и Мартин Малютин – в кролевой эстафете 4х200 м.

И это – не считая ожидаемых успехов синхронисток (и синхрониста – Александра Мальцева), также принесших три награды высшего достоинства. Неудивительно, что сборная России уверенно возглавила общий медальный зачет.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Впрочем, не бассейном единым! Одновременно в Глазго прошел и женский турнир по спортивной гимнастике. Стартовал он с уверенной победы россиянок в командном многоборье – на каждом из четырех снарядов наша команда в сумме показывала первый результат. В итоге Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова и Ангелина Симакова уверенно опередили ближайших соперниц из Франции и Голландии. Жаль только, в финалах личных видов мы золота не дождались. Мельникова пробилась в три из четырех возможных (не сумела попасть в восьмерку лишь на бревне), стала второй в опорном прыжке и третьей – на брусьях. А в вольных показала пятый результат.

Посмотрим, чем удивят наши ребята – мужской турнир по гимнастике пройдет в конце недели.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Помимо указанных наград россияне успели выиграть золото в академической гребле (Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская стали лучшими в четверках распашных без рулевого) и на велотреке – в женском командном спринте (порадуемся за Анастасию Войнову и Дарью Шмелеву). Также на велотреке у нас есть две бронзы (Гульназ Бадыкова стала третьей в гонке по очкам, Евгения Аугустинас – в гонке на выбывание). Итого у сборной России по итогам первых трех дней – 19 наград. И 9 – высшего достоинства.

Страна З С Б Всего 1. Россия 9 3 5 17 2. Италия 7 7 8 22 3. Голландия 5 5 6 16 4. Франция 5 5 3 13 5. Великобритания 4 6 5 15

ЛИКБЕЗ

ЧТО ЗА ТУРНИР?

Чемпионат Европы по летним видам спорта в таком формате проводится впервые в истории. Турнир, который принимают Берлин и Глазго, объединил в себе первенства континента по семи видам. Так, в столице Германии пройдут соревнования по легкой атлетике, а в Шотландии – по водным видам спорта, спортивной гимнастике, велотреку, академической гребле, триатлону и гольфу. Сами соревнования проходят в период 2-12 августа.