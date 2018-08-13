Прошедший в Глазго объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта завершился победой сборной России, чьи спортсмены завоевали 66 медалей, в том числе 31 золотую. На середине пути между двумя Олимпиадами – это хороший промежуточный итог, а в некоторых видах спорта впору говорить о прорыве.

В Глазго и Берлине завершился первый в истории мультиспортивный чемпионат Европы, на котором разыгрывались медали в девяти олимпийских видах спорта, в том числе в самых медалеемких – легкой атлетике и плавании. Мероприятие, в котором приняли участие более 4,5 тысяч спортсменов можно по праву считать главным спортивным событием этого лета после, конечно, чемпионата мира по футболу.

Хотя организацией соревнований занимались федерации по отдельным видам спорта, а сами соревнования больше выглядели, как отдельные турниры, собранные для экономии в одном месте, чем как полноценный аналог Олимпийских игр, у чемпионата велся общий зачет, победителем которого стала российская команда. При этом в отличие от тех же Олимпиад, он был официальным. Вечером 12 августа представителям российской команды вручили специальный Кубок на церемонии в Глазго. Будет ли он переходящим и когда пройдет следующий такой турнир, мы узнаем позже. Итоги первого европейского чемпионата интересны прежде всего сквозь призму олимпийских перспектив.

Легкая атлетика. Королева в изгнании



Сергей Шубенков (в центре). Фото: Gettyimages.ru

Два года назад в Амстердаме российская сборная впервые не была допущена до соревнований ввиду отстранения национальной федерации. Единственной спортсменкой с российским паспортом была информатор WADA Юлия Степанова, которая не смогла закончить забег. С тех пор ситуация не очень и поменялась. Отдельные российские звезды показывают выдающиеся результаты под нейтральным флагом, но большинство легкоатлетов находятся в изоляции. К стартам в Берлине были допущены лишь 30 спортсменов, но многие реальные претенденты на медали оказались за бортом.

Екатерина Конева, Анна Чичерова, Екатерина Завьялова и Елена Лашманова из-за былых допинговых прегрешений так и не могут по-прежнему выступать на международных соревнованиях. Молодые ходоки Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева были лишены шанса проявить себя из-за появления на сборе дисквалифицированного тренера Виктора Чегина, а главный претендент на победу в прыжках в высоту Данил Лысенко стал жертвой собственной беспечности. Получив три красных флажка за промущенные внесоревновательные допинг-тесты, он не только не поехал в Берлин, но и лишил себя надолго возможности соревноваться. Некоторые молодые спортсмены изначально не имели шанса получить допуск, так как не входят в пул тестирования РУСАДА в течение последнего года. Можно констатировать, что без восстановления статуса ВФЛА этот вид спорта будет и дальше стагнировать, о чем красноречиво говорят результаты соревнований в Берлине, где ограниченный российский контингент по медалям оказался позади даже Украины. Шесть наград, из которых всего одна золотая – худший для нашей страны результат в истории.

За исключением серебряных медалей десятиборца Ильи Шкуренева и прыгуна с шестом Тимура Моргунова никто из россиян не прыгнул выше головы. Железные претенденты на золото Мария Ласицкене и Сергей Шубенков выступили ниже своих возможностей, но если почти непобедимая прыгунья и со скромным результатом 2,00 выиграла золото по попыткам, то барьерист проиграл тысячную долю секунды сопернику из Франции Мартино-Лагарду и остался с серебром. Впрочем, сам признал, что с таким результатом поражение справедливо, а на главном старте сезона надо бежать из 13 секунд. Не оправдала надежд и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, не сумевшая попасть в тройку лучших.

Совсем плачевной выглядит ситуация в беге, где кроме Шубенкова никто из россиян не смог побороться за медали и такой статус-кво может установиться на десятилетия. У мужчин, впрочем, и раньше радовали лишь отдельные самородки вроде Юрия Борзаковского, а в женском беге Россия была конкурентоспособна на всех дистанциях кроме короткого спринта. Увы, серия допинговых разоблачений, приведшая к уходу целого поколения бегуний оставила выжженную землю, на которой скромным и одиноким всходом выглядит подающая надежды юниорка Полина Миллер, для которой финал этого чемпионата остался несбыточной мечтой. Судя по тому, что большинство россиян в Берлине выступили значительно слабее своих лучших выступлений в сезоне и от недопущенных спортсменов не стоило бы ожидать сверхподвигов, хотя медальную копилку они бы могли пополнить.

Водные виды. Лучше не придумаешь



Юлия Ефимова. Фото: Gettyimages.ru​

Можно сколько угодно смотреть как горит огонь, течет вода и наши девушки выигрывают соревнования по синхронному плаванию. Впрочем, теперь не только девушки. Ставший двукратным чемпионом Европы Александр Мальцев побеждает уже с третьей партнершей и каждый раз делает это все увереннее. Такими темпами он становится одним из самых опытных в команде Татьяны Покровской, чьи подопечные выиграли восемь из девяти золотых медалей. Оставлять одну награду высшей пробы соперницам стало уже хорошей традицией, чтобы не злить судей и спортивных чиновников, уставших от российского доминирования. Россияне на всех чемпионатах мира и Европы просто не заявляются в один из видов.

Пять золотых медалей в прыжках в воду более чем вдвое перекрыли результат двухлетней давности, где у нас также выступали все сильнейшие. При этом три золотых медали добыты в олимпийских дисциплинах. Впрочем, прыжки в воду с китайцами и без китайцев – это два разных вида спорта, а представители поднебесной редко оставляют соперникам больше одной-двух наград высшей пробы. Два золота на вышке выиграл Александр Бондарь, для которого это первые крупные награды после перехода из Украины в Россию.

О настоящем прорыве можно говорить в плавательном бассейне. С 1996 года россияне там золотых олимпийских наград не выигрывали, а лучшими в Европе не были уже десять лет. Конечно, сравнивать результаты в Глазго с соревнованиями двухлетней давности, где у россиян был резервный состав, нет никакого смысла, однако радует, что прорвавшаяся год назад на чемпионате мира молодая волна не теряет высоты. К Антону Чупкову и Евгению Рылову, выигравшим коронные двухсотметровки, добавился чудо-юниор Климент Колесников, ставший трехкратным чемпионом мира. В порядке и королева брасса Юлия Ефимова, способная на таком уровне продержаться и до своей третьей Олимпиады. Олимпийское золото – единственная недостающая награда в ее коллекции

Конечно, с присутствием американцев и австралийцев медалей было бы вдвое, если не в трое меньше, но такой конкурентоспособной команды у России не было с девяностых. Да и если сравнивать результаты чемпионата Европы и прошедшего чуть раньше чемпионата США, оптимизма никак не убавится Чупков и Рылов проплыли быстрее конкурентов-американцев, Колесников показал сопоставимый результат с Райаном Мерфи, а Ефимова заочное противостояние с Лилли Кинг завершила вничью (на сто метров была быстрее американка, а на дистанции вдвое длиннее россиянка).

Остальные. Все небезнадежно



Дарья Шмелева. Фото: Gettyimages.ru

На велотреке в Глазго наши гонщики завоевали три золотых медали, против единственной прошлогодней. Огорчило только, что мужчины остались совсем без наград, хотя еще недавно спринтерская команда во главе с Денисом Дмитриевым считалась одной из сильнейших на континенте. В то же время двум победам Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой в олимпийских дисциплинах обольщаться не стоит. Их основные соперницы из Голландии и Германии континентальный чемпионат проигнорировали, а на чемпионате мира этого года обыграли россиянок. Историческую медаль в молодой олимпийской велодисциплине ВМХ завоевала Ярослава Бондаренко. Еще шесть лет назад на Олимпиаде в Лондоне россияне даже не были представлены в ВМХ, а сейчас прогрессируют с каждым годом

Как и год назад, чемпионат Европы в академической гребле принес нам одну золотую медаль, однако завоевана она была в олимпийской дисциплине – женской четверке без рулевого. Пока эта победа выглядит больше как разовый успех, чем готовность постоянно конкурировать на мировом уровне. Тем более что других наград наши гребцы в Глазго не завоевали.

Не хуже результатов последних лет оказалось и выступление в спортивной гимнастике, где Россия выиграла оба командных турнира, причем женская сборная сделала это в сильно обновленном после Игр в Рио составе. Еще две медали завоевал Артур Далалоян, выигравший в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Для сравнения год назад у России было всего три золота, но в Румынии вместо командного многоборья разыгрывались награды в индивидуальном. В то же время без азиатских и американских команд оценивать олимпийские шансы россиян сложно, к тому же ошибок в их выступлениях хватало.

Победа сборной России в общем зачете того чемпионата была не столь очевидна. В этом десятилетии на Олимпийских играх и чемпионатах мира сильнейшей командой континента стала Великобритания. Сами британцы шутят, что они настолько ленивы, что большинство медалей предпочитают завоевывать сидя, а потому на Туманном Альбионе в почете конный спорт, гребля и велосипед. В представленных в Глазго и Берлине дисциплинах россияне два года назад завоевали всего четыре олимпийских золота (по два в в гимнастике и синхронном плавании). Сейчас далеко не каждый обладатель 31 золотой медали способен повторить свой успех через два года (а многие дисциплины и вовсе не входят в программу Игр), однако золотых медалей должно быть явно больше четырех. При этом если не брать в расчет оплошность Лысенко, то Россия в этом году обходится без громких допинговых скандалов, при том, что особое внимание со стороны WADA нам обеспечено еще не десять лет вперед. А значит, вопреки мнению наших оппонентов, русские могут побеждать и без допинга.