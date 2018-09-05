Российская легкоатлетка олимпийская чемпионка Афин Татьяна Лебедева согласилась с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга на Играх-2008 в Пекине, где она завоевала две серебряные медали. Все результаты Лебедевой, которые она показала в течение двух лет, начиная с 18 августа 2008 года, считаются недействительными.

Двухлетний срок дисквалификации истекает 12 сентября 2018 года.

Напомним, что МОК лишил Лебедеву обеих медалей Игр в Пекине 25 января 2017 года, после чего спортсменка попыталась оспорить это решение, однако ей это не удалось.

«Советский спорт» обратился за комментарием к спортсменке, вот что она сказала:

– Я два года судилась, билась, но это бесполезно. Если шесть экспертов из разных стран доказывают одно, а CAS говорит: «Извините, мы не ученые, а судьи», то понимаешь, что это большой бизнес и ничего личного. Я не признала, что употребляла допинг. Я подписала бумагу, в которой собственноручно вычеркнула пункт, где написано «used», что в переводе с английского обозначает употреблять или использовать. Но я признала, что в моем организме нашли запрещенное вещество. Что-то доказать, когда прошло много времени, довольно сложно.

Вчера мне прислали бумагу для окончательного заявления, там значилось samples (пробы, мн.число), а не sample (проба, ед.число) как будто много проб было положительных. Я сразу указала на ошибку – это тоже очень важно. Все пробы, которые ИААФ проверила с 2007 по 2013 год, – отрицательные, только МОК сообщил о положительной пробе 2008 года.

Практика показала, что судиться дальше с ИААФ – это как с ветряными мельницами бороться. Они сейчас не в самом лучшем настроении. Мне дали понять, что если я буду судиться дальше, то мою дисквалификацию продлят до четырех лет. Я бы, конечно, ничего не потеряла, но решила остановиться, раз они заряжены на негатив. Поэтому поставила точку в надежде, что время все прояснит.