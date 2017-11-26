По сообщению ТАСС, данное решение было принято на заседании совета IAAF в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.

«Что дальше? Теперь наши спортсмены будут оформлять заявки на участие в международных стартах предстоящего сезона. Данный процесс будет проходить по аналогии с прошлым годом. Спортсмены, чьи заявки будут одобрены IAAF, смогут выступать в будущем сезоне под нейтральным флагом. Мы со своей стороны будем продолжать работать и делать все, чтобы российская легкая атлетика ассоциировалась только с «чистыми» и честными спортсменами», - заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.