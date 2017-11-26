Напомним, ранее было объявлено, что совет IAAF поддержал рекомендацию рабочей группы IAAF продлить лишение членства в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«У нас нет системы двойных стандартов. Мы хотим создать баланс для всех атлетов. "Чистые" атлеты хотят знать, что они соревнуются в одинаковых условиях. Это наша обязанность – создать такой фон, чтобы было доверие. Мы понимаем размер проблемы, это не только проблема легкой атлетики, но и всего спорта. Мы очень активно вели себя после отстранения ВФЛА, обращали внимание на работу антидопинговых организаций, особенно в странах, которые были в контрольном списке», - приводит слова Коу «Р-Спорт».