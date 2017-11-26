Напомним, сегодня стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций поддержал рекомендацию рабочей группы продлить дисквалификацию ВФЛА.

«Было понятно, что нашу федерацию не восстановят в правах, потому что как вы знаете, там критерием было восстановление РУСАДА, а этого не случилось. Честно сказать, я уже так прицельно и тщательно не слежу за всем этим, как это было год назад, когда это касалось напрямую участия в Олимпиаде. К плохому, знаете, привыкаешь, но работать надо, что собственно и делаю», - передает слова Шубенкова «Р-Спорт».