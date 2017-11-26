- Буквально недавно WADA (Всемирное антидопинговое агентство) не восстановило РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), назвав примерно те же критерии для восстановления. До этого момента еще можно было на что-то надеяться, но теперь уже вряд ли, проблема в легкой атлетике была и есть, но ее превратили в политический фарс. Не то чтобы руки опускаются, но все это печально. У нас чемпионат мира, выборы президента страны, поэтому подобное давление будет минимум до лета, а восстановления ждать не стоит, - передает слова Лебедевой ТАСС.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. По сообщению ТАСС, данное решение было принято на заседании совета IAAF в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.