Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал, что не сроков по восстановлению в правах ВФЛА.

- Никаких сроков по дальнейшему обсуждению и восстановлению нам не называется. Восстановление РУСАДА - ключевой фактор. Когда восстановят, будем и разговоры разговаривать, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. По сообщению ТАСС, данное решение было принято на заседании совета IAAF в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.