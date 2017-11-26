- Никаких сроков по дальнейшему обсуждению и восстановлению нам не называется. Восстановление РУСАДА - ключевой фактор. Когда восстановят, будем и разговоры разговаривать, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. По сообщению ТАСС, данное решение было принято на заседании совета IAAF в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.

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