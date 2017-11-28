Международный олимпийский комитет аннулировал результаты российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой на ОИ-2012.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, решение МОК было принято было перепроверки допинг-проб.

Результаты, продемонстрированные Юлией Гущиной в беге на 400 м, аннулированы, эстафетная команда 4 х 400 м (женщины) дисквалифицирована; серебряная медаль, диплом и значок участника подлежат возврату.

Результаты, достигнутые Анной Назаровой в прыжках в длину, аннулированы, диплом за пятое место подлежит возврату.