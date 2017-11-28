«Процесс оформления заявок уже начался, так как времени до начала зимнего сезона осталось не очень много. Примерно десять спортсменов уже прислали нам заявки для участия в нейтральном статусе. Совсем скоро подготовим свои комментарии, а потом переправим все документы в IAAF. Не хотим затягивать с этим делом», — цитирует Паркина ТАСС.