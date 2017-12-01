Профессиональные спортсмены и энтузиасты приедут на крайнюю восточную точку России, чтобы испытать свои силы.

24 февраля во Владивостоке состоится одно из самых масштабных спортивных мероприятий – Международный ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run. Местом проведения, уже традиционно, станет акватория бухты Новик на острове Русском, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Тысяча бегунов соберется 24 февраля на забеге на краю Земли, ведь полумарафон Honor Vladivostok Ice Run – это впечатления на всю жизнь! До забега остается три месяца, но уже сейчас на официальном сайте марафона можно найти полезные советы для спортсменов.

«Наш полумарафон уже стал традиционным зимним мероприятием для сотен бегунов со всего мира. Не стоит бояться, что дистанция в 21,1 км окажется непосильной, специально для новичков мы подготовили различные короткие дистанции: 5 и 10 км, а также детский забег в 500 метров. И, конечно же, мы ждем не только бегунов, но и зрителей – для них мы, совместно с нашими партнерами, готовим множество развлечений и интерактива на площадке», – рассказала руководитель бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.

Профессиональные спортсмены и энтузиасты приедут на крайнюю восточную точку России, чтобы испытать свои силы, преодолеть ледовые дистанции, получить заслуженные медали и побороться за денежные призы.

На сегодняшний день среди зарегистрированных стран-участников уже числятся Китай, Венгрия и Великобритания. А у жителей Владивостока есть уникальная возможность подготовиться к забегу под руководством профессионального тренера – каждую субботу проходят тренировки в различных точках города.