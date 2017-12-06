«Мы решили ответить согласием на приглашение наших белорусских друзей и выступим на декабрьском турнире в Минске. Понятно, что это будет только начало сезона, и никаких рекордных высот Мария покорять там не будет. Но ей очень интересно еще раз посоревноваться с серебряным призером последнего ЧМ Юлией Левченко. Именно этот аргумент был решающим для тренера спортсменки, принявшим решение изменить соревновательные планы», - приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Кроме того, уже известно, что Ласицкене 11 января выступит на Мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске, а 21-го января – на турнире в Москве.