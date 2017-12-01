Пермяки взяли пять медалей на всероссийском турнире по бадминтону
Всероссийский турнир собрал на своей площадке сильнейших бадминтонистов из разных городов России.
Место проведения стал Новосибирск. Среди участников члены сборных команд, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира, призеры чемпионатов Европы, России.
Пермяки – воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» – завоевали на соревнованиях пять медалей. Первой в одиночном разряде стала пермячка Елена Комендровская, вторыми в парном разряде стали Елена Комендровская и Мария Шегурова, также Мария взяла «серебро» в смешанном разряде.