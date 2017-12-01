Место проведения стал Новосибирск. Среди участников члены сборных команд, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира, призеры чемпионатов Европы, России.



Пермяки – воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» – завоевали на соревнованиях пять медалей. Первой в одиночном разряде стала пермячка Елена Комендровская, вторыми в парном разряде стали Елена Комендровская и Мария Шегурова, также Мария взяла «серебро» в смешанном разряде.