В «русском хоккее» не принято отменять матчи из-за лютого мороза, а вот ставить температурные рекорды – дело привычно.

Любители хоккея с мячом привыкли к низким температурам во время матчей. Кто-то согревается самой игрой на льду, а кто-то народными средствами на трибуне. При «большом минусе» меняется даже формат матча – вместо привычных двух таймов по 45 минут играют три тайма по полчаса. В Швеции, например, игры переносят уже при -17 градусах, но для «русского хоккея» такая температура – теплый душ.

В 2001 году в рамках чемпионата России встречались непримиримые соперники – «Енисей» и «Сибскана». Красноярцы во что бы то ни стало хотели взять реванш за унизительное декабрьское поражение 3:6.

4 января в Красноярске торжествовала лютая русская зима. Столбик термометра опустился до - 42 градусов. Никаких мыслей о переносе матча и быть не могло! Хоккеисты вышли на лед, а болельщики собрались на трибунах. Причем во внушительном количестве – 5000 человек. Стоит отметить, что фанаты «Сибсканы» приехали из Иркутска на берега Енисея в количестве 80 человек, не побоявшись трескучего мороза. Вот она – преданность команде.

Как ни старались хоккеисты показать открытую игру, но погодные условия все же внесли свои коррективы в действо на льду. Сильнейший мороз сильно сковывал действия игроков. Но все же дома и холода помогают, потому с отрицательной температурой лучше справлялись именно хозяева. Матч проходил при преимуществе хоккеистов «Енисея». Уже на пятой минуте им удалось открыть счет: Бурлаков с линии штрафной площади нанес результативный удар.

Но «Сибскана» не собиралась отсиживаться в обороне. Иркутяне тоже знают толк в морозном «русском хоккее». Первая же вылазка на чужую половину поля закончилась для них взятием ворот. В результате позиционной ошибки хозяев, сразу два хоккеиста «Сибсканы» вышли на рандеву с вратарем и зажгли на табло счет 1:1. Далее игра превратилась в постоянную борьбу и голов не приносила.

Начало второго тайма иркутяне начали обескураживающе для «Енисея». Гришин имел великолепный шанс увеличить счет, но в самый ответственный момент упал, выйдя с вратарем один на один. «Сибскана» забить не смогла, а вот хозяевам удача улыбнулась спустя несколько минут. После третьего углового возле ворот гостей отличился Максимов. Иркутяне, похоже, совсем замерзли и даже второй перерыв не пошел им на пользу. В самом дебюте третьего тайма «Енисей» вновь поразил их ворота усилиями Швецова. Команды доиграли морозный матч уже без изменений в счете.

Конечно, такие поединки – настоящие испытание для хоккеистов и зрителей. Наверное, именно из-за воздействия тяжелейших погодных условий все мячи были забиты только в начале таймов, когда игроки еще не успевали замерзнуть. Температурный рекорд -42 градуса по-прежнему не побит. Приближались к нему хоккеисты «Волги» на выезде в Архангельск, где проводили матч при -41. Справедливости ради, стоит упомянуть, что 6 января 2001 года хоккеисты «Сибсканы» сыграли в Абакане вновь при -42 градусах против местного клуба «Саяны». Но это уже было всего лишь повторение рекорда. А пока – самым матчем в истории «русского хоккея» остается поединок между «Енисеем» и «Сибсканой».